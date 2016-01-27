В микрорайоне Нижнего Кыштыма определился новый хозяин физкультурно-оздоровительного комплекса

Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Общество

Сегодня стали известны результаты торгов по имуществу физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Нижнего Кыштыма. Главными лотами стали само здание и земельный участок площадью 1114,4 и 1771 квадратных метра соответственно.

За четыре миллиона 206 тысяч новым владельцем комплекса стал кыштымский бизнесмен Вячеслав Кокуркин. Теперь именно в его руках судьба некогда любимого жителями этого района города спортивного сооружения.

– Теперь всё будет зависеть от прохождения строительной экспертизы. Здание находится в аварийном состоянии. Внутри него прогнулась крыша, – сказал сайту «КР» Вячеслав Игоревич. – Если установить дополнительные колонны, то оно уже точно не будет пригодно для проведения спортивных мероприятий. Экспертиза как раз и покажет, можно это здание использовать как сооружение или придётся его сносить.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс Нижнего Кыштыма ранее принадлежал обанкротившемуся ООО «Здоровье Спорт Отдых». Впоследствии всё имущество, включая само здание, было выставлено на аукцион.

Что будет на месте этого здания, если его придётся снести, пока не знает и сам Вячеслав Кокуркин. Однако отмечает, что в первую очередь, решение участвовать в торгах принято из-за земли, на которой имеются уже проложенные инженерные и коммунальные сети.