В Кыштыме задержаны восемь человек в состоянии наркотического опьянения Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: Общество 0 Подведены итоги оперативной операции «Мак – 2018», которую провели сотрудники кыштымской полиции. За две недели было задержано семь человек по подозрению в употреблении растительных наркотических средств. – Сейчас ожидаются результаты химико-токсилогического исследования, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Кроме того, был задержан 37-летний мужчина, который находился в состоянии сильного наркотического опьянения. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. В ходе проведения профилактической операции сотрудники по незаконному обороту наркотиков выявили 14 очагов произрастания дикорастущего мака и конопли на общей площади 49 кв. метров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить