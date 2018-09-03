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В Кыштыме задержаны восемь человек в состоянии наркотического опьянения

Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: Общество

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Подведены итоги оперативной операции «Мак – 2018», которую провели сотрудники кыштымской полиции. За две недели было задержано семь человек по подозрению в употреблении растительных наркотических средств.

 

– Сейчас ожидаются результаты химико-токсилогического исследования, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Кроме того, был задержан 37-летний мужчина, который находился в состоянии сильного наркотического опьянения. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

 

В ходе проведения профилактической операции сотрудники по незаконному обороту наркотиков выявили 14 очагов произрастания дикорастущего мака и конопли на общей площади 49 кв. метров.


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