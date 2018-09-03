Жительница Кыштыма, пытаясь заработать в интернете, оказалась в минусе Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Общество 0 В течение четырёх месяцев 23-летняя жительница Кыштыма общалась в социальной сети с незнакомцем, который предложил ей заработать, делая денежные ставки в интернете. Для этого нужно было собрать команду из пяти человек и приступать к делу. – Сначала девушка перевела на счёт мошенника 200 рублей, затем почти ежедневно продолжила переводить разные суммы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В итоге ущерб от попытки заработать составил 37 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция напоминает гражданам, что нельзя переводить незнакомцам деньги и передавать данные банковских карт. Обо всех подозрительных случаях нужно сообщать в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить