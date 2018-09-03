Жительница Кыштыма, пытаясь заработать в интернете, оказалась в минусе

Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Общество

В течение четырёх месяцев 23-летняя жительница Кыштыма общалась в социальной сети с незнакомцем, который предложил ей заработать, делая денежные ставки в интернете. Для этого нужно было собрать команду из пяти человек и приступать к делу.

– Сначала девушка перевела на счёт мошенника 200 рублей, затем почти ежедневно продолжила переводить разные суммы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В итоге ущерб от попытки заработать составил 37 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция напоминает гражданам, что нельзя переводить незнакомцам деньги и передавать данные банковских карт. Обо всех подозрительных случаях нужно сообщать в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.