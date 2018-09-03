В Кыштыме и Озёрске полицейские изъяли крупную партию наркотиков Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Общество 0 В теплицах Кыштыма и Озёрска было обнаружено 130 кустов конопли и изъято полтора килограмма марихуаны. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны четверо жителей Озёрска в возрасте от 24 до 30 лет. Одному избрана мера пресечения – заключение под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде. Установлено, что ещё один участник группы находится в местах лишения свободы. – Возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – За участие в незаконном обороте наркотиков, а также за культивирование наркосодержащих растений предусмотрены максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и двадцати лет соответственно. Мероприятия по пресечению оборота наркотиков провели оперативники уголовного розыска Главного Управления МВД России по Челябинской области, полицейские из Кыштыма и сотрудники ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить