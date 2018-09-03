В Кыштыме и Озёрске полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Общество

В теплицах Кыштыма и Озёрска было обнаружено 130 кустов конопли и изъято полтора килограмма марихуаны.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны четверо жителей Озёрска в возрасте от 24 до 30 лет. Одному избрана мера пресечения – заключение под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде. Установлено, что ещё один участник группы находится в местах лишения свободы.

– Возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – За участие в незаконном обороте наркотиков, а также за культивирование наркосодержащих растений предусмотрены максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и двадцати лет соответственно.

Мероприятия по пресечению оборота наркотиков провели оперативники уголовного розыска Главного Управления МВД России по Челябинской области, полицейские из Кыштыма и сотрудники ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.