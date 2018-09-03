В Кыштыме автомобилиста оштрафовали за громкую музыку

Автор: КР от Вчера, 17:48 Категория: Общество

В судебном участке № 2 города Кыштыма состоялось заседание по административному делу о нарушении тишины в ночное время. Житель нашего города около одиннадцати вечера приехал с приятелями на набережную у Народного дома и включил музыку в автомобиле на полную громкость.

Заснуть под грохочущие звуки жители соседнего многоквартирного дома на улице Освобождения Урала, 4 не смогли. Они обратились в дежурную часть кыштымской полиции.

Стражи порядка прибыли на место и оформили в отношении нарушителя тишины административный протокол. В своё оправдание молодой человек заявил – не знал, что кому-то мешает.

На судебное заседание обвиняемый не явился. Но служителю Фемиды это не помешало назначить ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

По Закону Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», запрещено нарушать покой граждан и тишину в рабочие дни с 22 до 6 часов, а в выходные и праздничные дни – с 23 до 8 часов.