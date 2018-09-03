В Кыштыме автомобилиста оштрафовали за громкую музыку Автор: КР от Вчера, 17:48 Категория: Общество 0 В судебном участке № 2 города Кыштыма состоялось заседание по административному делу о нарушении тишины в ночное время. Житель нашего города около одиннадцати вечера приехал с приятелями на набережную у Народного дома и включил музыку в автомобиле на полную громкость. Заснуть под грохочущие звуки жители соседнего многоквартирного дома на улице Освобождения Урала, 4 не смогли. Они обратились в дежурную часть кыштымской полиции. Стражи порядка прибыли на место и оформили в отношении нарушителя тишины административный протокол. В своё оправдание молодой человек заявил – не знал, что кому-то мешает. На судебное заседание обвиняемый не явился. Но служителю Фемиды это не помешало назначить ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей. По Закону Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», запрещено нарушать покой граждан и тишину в рабочие дни с 22 до 6 часов, а в выходные и праздничные дни – с 23 до 8 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить