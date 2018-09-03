В Кыштыме подростку продали алкоголь в магазине низких цен Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Общество 0 В ночь с минувшей пятницы на субботу полиция Кыштыма провела оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём было задействовано 102 человека, из них 84 сотрудника подразделений и служб отдела. В магазине на улице М. Сибиряка сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выявили продажу спиртного молодому человеку 2001 года рождения. В отношении продавца составлен административный протокол. Не попросила паспорт у несовершеннолетнего при продаже алкоголя и продавец магазина низких цен «Fix Price». Обеим грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Сотрудники отдела по вопросам миграции составили пять протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности лиц без гражданства Российской Федерации, а также за проживание гражданина нашей страны без документа, удостоверяющего личность. Виновным грозят штрафы от двух до пяти и от двух до трёх тысяч рублей соответственно. Полицейские досмотрели 428 автомобилей, но ни в одном из них не обнаружили наркотических средств. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить