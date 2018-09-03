В Кыштыме подростку продали алкоголь в магазине низких цен

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Общество

В ночь с минувшей пятницы на субботу полиция Кыштыма провела оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём было задействовано 102 человека, из них 84 сотрудника подразделений и служб отдела.

В магазине на улице М. Сибиряка сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выявили продажу спиртного молодому человеку 2001 года рождения. В отношении продавца составлен административный протокол. Не попросила паспорт у несовершеннолетнего при продаже алкоголя и продавец магазина низких цен «Fix Price». Обеим грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Сотрудники отдела по вопросам миграции составили пять протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности лиц без гражданства Российской Федерации, а также за проживание гражданина нашей страны без документа, удостоверяющего личность. Виновным грозят штрафы от двух до пяти и от двух до трёх тысяч рублей соответственно.

Полицейские досмотрели 428 автомобилей, но ни в одном из них не обнаружили наркотических средств.