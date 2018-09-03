Молодой житель Кыштыма может угодить за решётку на 20 лет за продажу соли

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество

«Закладчик», как принято называть теневых распространителей наркотических веществ, прячущих их по территории города, был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Кыштыма совместно с ФСБ. Ранее не судимый житель нашего города 2000 года рождения был уличён с поличным.

Подозреваемый распространял наркотики, которые были закамуфлированы в полимерные пакетики и обмотаные изолентой. В ходе досмотра у него были обнаружены три таких свёрстка, в котором находилось наркотическое вещество «соль» массой более 1,5 грамма.

Как сообщили в пресс-службе полиции, задержанный через интернет-сообщения в мессенджерах сообщал о месте нахождения «закладок» во всех районах города Кыштыма. Возбуждено уголовное дело по статье 228 части 3 и 4. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы от 10 до 20 лет.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.