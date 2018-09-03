Молодой житель Кыштыма может угодить за решётку на 20 лет за продажу соли Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество 0 «Закладчик», как принято называть теневых распространителей наркотических веществ, прячущих их по территории города, был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Кыштыма совместно с ФСБ. Ранее не судимый житель нашего города 2000 года рождения был уличён с поличным. Подозреваемый распространял наркотики, которые были закамуфлированы в полимерные пакетики и обмотаные изолентой. В ходе досмотра у него были обнаружены три таких свёрстка, в котором находилось наркотическое вещество «соль» массой более 1,5 грамма. Как сообщили в пресс-службе полиции, задержанный через интернет-сообщения в мессенджерах сообщал о месте нахождения «закладок» во всех районах города Кыштыма. Возбуждено уголовное дело по статье 228 части 3 и 4. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы от 10 до 20 лет. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить