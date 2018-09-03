Социальный проект из Кыштыма по профилактике ВИЧ будет представлен в Москве

Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Общество

Вчера вечером в Челябинске завершился региональный этап конкурса «Доброволец России». Победителем в номинации «Оберегая сердцем» стала студентка кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа Ольга Гиль. Она представила проект по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди молодёжи. В рамках его реализации в Кыштыме проводились семинары, тренинги, городские акции.

– Победа была неожиданной, – сообщила сайту «КР» Ольга. – Теперь мою работу оценят на федеральном уровне в Москве. Финал конкурса пройдёт в декабре.

Кыштым представляли также Владимир Ситников с проектом «Школа волонтёров» и Полина Устинова с проектом «Музей приходит в гости». Члены жюри отметили, что ей нужно приступить к тиражированию этой акции в других городах и поделиться информацией о ней на всероссийских форумах.

– Мой проект охватил около тысячи воспитанников дошкольных учреждений, школьников и студентов, собрал более двухсот экспонатов, – рассказала сайту «КР» Полина Устинова.

На прошедшем этапе конкурса кыштымские волонтёры отметили для себя интересные проекты других участников, которые можно будет реализовать и в нашем городе. Один из них – социокультурная реабилитация "Отражение" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она предполагает создание коллектива инклюзивного танца, театральной студии и группы декоративно-прикладного творчества.