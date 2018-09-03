Социальный проект из Кыштыма по профилактике ВИЧ будет представлен в Москве Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Общество 0 Вчера вечером в Челябинске завершился региональный этап конкурса «Доброволец России». Победителем в номинации «Оберегая сердцем» стала студентка кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа Ольга Гиль. Она представила проект по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди молодёжи. В рамках его реализации в Кыштыме проводились семинары, тренинги, городские акции. – Победа была неожиданной, – сообщила сайту «КР» Ольга. – Теперь мою работу оценят на федеральном уровне в Москве. Финал конкурса пройдёт в декабре. Кыштым представляли также Владимир Ситников с проектом «Школа волонтёров» и Полина Устинова с проектом «Музей приходит в гости». Члены жюри отметили, что ей нужно приступить к тиражированию этой акции в других городах и поделиться информацией о ней на всероссийских форумах. – Мой проект охватил около тысячи воспитанников дошкольных учреждений, школьников и студентов, собрал более двухсот экспонатов, – рассказала сайту «КР» Полина Устинова. На прошедшем этапе конкурса кыштымские волонтёры отметили для себя интересные проекты других участников, которые можно будет реализовать и в нашем городе. Один из них – социокультурная реабилитация "Отражение" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она предполагает создание коллектива инклюзивного танца, театральной студии и группы декоративно-прикладного творчества. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить