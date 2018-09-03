Казаков из Кыштыма наградили орденами «Честь и доблесть» Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Общество 0 Руководитель регионального молодёжного казачьего объединения «Есаул» и кыштымского детского казачьего клуба «Атаман» Алексей Репин (на фото слева) Вчера в Сатке руководитель челябинского фонда ветеранов и сотрудников спецслужб органов Госбезопасности «Вымпел-Гарант» Александр Руденко вручил эти награды и двум жителям нашего города. Руководитель кыштымского отделения федерации рукопашного боя Челябинской области Олег Рубан Их были удостоены руководитель регионального молодёжного казачьего объединения «Есаул» и кыштымского детского казачьего клуба «Атаман» Алексей Репин и руководитель местного отделения федерации рукопашного боя Челябинской области Олег Рубан. Помимо них, орденом «Честь и доблесть» за военно-патриотическую работу и формирование кадетских классов были награждены руководители военно-патриотических клубов в городе Сатке Сергей Першин и Игорь Летанин. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить