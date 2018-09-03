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Казаков из Кыштыма наградили орденами «Честь и доблесть»

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Общество

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Руководитель регионального молодёжного казачьего объединения «Есаул»

и кыштымского детского казачьего клуба «Атаман»

Алексей Репин (на фото слева)

 

Вчера в Сатке руководитель челябинского фонда ветеранов и сотрудников спецслужб органов Госбезопасности «Вымпел-Гарант» Александр Руденко вручил эти награды и двум жителям нашего города.

 

 Руководитель кыштымского отделения федерации

рукопашного боя Челябинской области Олег Рубан

 

Их были удостоены  руководитель регионального молодёжного казачьего объединения «Есаул» и кыштымского детского казачьего клуба «Атаман» Алексей Репин и  руководитель местного отделения федерации рукопашного боя Челябинской области Олег Рубан.

 

 

Помимо них, орденом «Честь и доблесть» за военно-патриотическую работу и формирование кадетских классов были награждены руководители военно-патриотических клубов в городе Сатке Сергей Першин и Игорь Летанин.

 

 


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