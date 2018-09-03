Кыштымские полицейские приняли участие в творческой гонке

Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: Общество

Ежегодный конкурс художественной самодеятельности «Территория 02» прошёл в Чебаркульском районе. За звание сильнейших боролись более 250 полицейских со всей Челябинской области. Они исполняли песни, танцевали зажигательную лезгинку, показывали театрализованные миниатюры – сценки из полицейской жизни и зарисовки казачьего быта.

– Кыштымский межмуниципальный отдел представили четыре сотрудника, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Трое из них работают сейчас в Карабаше, один в Кыштыме. Это стажёр изолятора временного содержания Андрей Тарасов. Он исполнил песню «Жди меня, родная».

Также на сцену вышла работающая в изоляторе временного содержания в Карабаше Любовь Стоянова с песней «Жди меня». Инспектор отделения по работе с личным составом Светлана Шипулина исполнила композицию «Белый танец».

Аналитик группы оперативно-розыскной информации Елена Фирсова прочла стихотворение Марины Цветаевой «Ночь».

В этом году наши полицейские не вошли в число лауреатов. Первое место завоевали сотрудники полиции из Троицка, второе заняли конкурсанты из Верхнего Уфалея, третье место досталось полицейским из Верхнеуральска.

Гран-при фестиваля было отдано творческому коллективу из Златоуста.