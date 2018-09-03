Кыштымские полицейские приняли участие в творческой гонке Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: Общество 0 Ежегодный конкурс художественной самодеятельности «Территория 02» прошёл в Чебаркульском районе. За звание сильнейших боролись более 250 полицейских со всей Челябинской области. Они исполняли песни, танцевали зажигательную лезгинку, показывали театрализованные миниатюры – сценки из полицейской жизни и зарисовки казачьего быта. – Кыштымский межмуниципальный отдел представили четыре сотрудника, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Трое из них работают сейчас в Карабаше, один в Кыштыме. Это стажёр изолятора временного содержания Андрей Тарасов. Он исполнил песню «Жди меня, родная». Также на сцену вышла работающая в изоляторе временного содержания в Карабаше Любовь Стоянова с песней «Жди меня». Инспектор отделения по работе с личным составом Светлана Шипулина исполнила композицию «Белый танец». Аналитик группы оперативно-розыскной информации Елена Фирсова прочла стихотворение Марины Цветаевой «Ночь». В этом году наши полицейские не вошли в число лауреатов. Первое место завоевали сотрудники полиции из Троицка, второе заняли конкурсанты из Верхнего Уфалея, третье место досталось полицейским из Верхнеуральска. Гран-при фестиваля было отдано творческому коллективу из Златоуста. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить