В Кыштыме участковые придут к вам в гости Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Общество 0 В рамках профилактического мероприятия «Ваш участковый» сотрудники полиции раздадут жителям Кыштымского городского округа профилактические памятки и визитки со своими контактами. – Участковые уполномоченные полиции встретятся также с представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. Помимо этого, в течение месяца участковые совместно с представителями органов местного самоуправления, жилищных управляющих компаний и общественниками рассмотрят актуальные вопросы в сфере охраны общественного порядка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить