В Кыштыме участковые придут к вам в гости

Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Общество

В рамках профилактического мероприятия «Ваш участковый» сотрудники полиции раздадут жителям Кыштымского городского округа профилактические памятки и визитки со своими контактами.

– Участковые уполномоченные полиции встретятся также с представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

Помимо этого, в течение месяца участковые совместно с представителями органов местного самоуправления, жилищных управляющих компаний и общественниками рассмотрят актуальные вопросы в сфере охраны общественного порядка.