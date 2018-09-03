Жителям Кыштыма налоговая инспекция направила около 30 тысяч уведомлений Автор: КР от Сегодня, 10:58 Категория: Общество 0 Кыштымские налоговики завершили расчёт транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Около 30 тысяч уведомлений направлены жителям нашего города и его посёлков по почте и через личный кабинет налогоплательщика. В этом году кыштымцы должны оплатить налоги на более чем 50 миллионов рублей. – Обращаем внимание, что граждане, получившие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», уведомления об оплате имущественных налогов получат именно туда, и на бумажном носителе они направляться не будут, – сказал сайту «КР» начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 3 по Челябинской области Алексей Сумин. Оплатить имущественные налоги можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России – www.nalog.ru, на Едином портале государственных услуг – www.gosuslugi.ru или через терминалы самостоятельной оплаты в отделениях банков. В связи с тем, что 1 декабря в этом году выпадает на выходной день, срок оплаты имущественных налогов переносится на 3 декабря. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить