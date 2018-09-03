Жителям Кыштыма налоговая инспекция направила около 30 тысяч уведомлений

Автор: КР от Сегодня, 10:58 Категория: Общество

Кыштымские налоговики завершили расчёт транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Около 30 тысяч уведомлений направлены жителям нашего города и его посёлков по почте и через личный кабинет налогоплательщика. В этом году кыштымцы должны оплатить налоги на более чем 50 миллионов рублей.

– Обращаем внимание, что граждане, получившие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», уведомления об оплате имущественных налогов получат именно туда, и на бумажном носителе они направляться не будут, – сказал сайту «КР» начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 3 по Челябинской области Алексей Сумин.

Оплатить имущественные налоги можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России – www.nalog.ru, на Едином портале государственных услуг – www.gosuslugi.ru или через терминалы самостоятельной оплаты в отделениях банков.

В связи с тем, что 1 декабря в этом году выпадает на выходной день, срок оплаты имущественных налогов переносится на 3 декабря.