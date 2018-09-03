Жителей Кыштыма захлёстывает вторая волна активности клещей Автор: КР от Вчера, 17:31 Категория: Общество 0 За минувшие выходные в приёмный покой горбольницы обратились три человека с жалобами на укусы клещей. – Пострадавшими оказались жители нашего города, – сообщил сайту «КР» главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов. – Они собирали грибы рядом с селом Губернское Аргаяшского района и в районе посёлка Новогорный. С начала весны клещи покусали 562 кыштымца, из них 106 детей. Несмотря на осеннюю погоду, любителям прогуляться по лесу расслабляться не стоит – нужно правильно одеваться и использовать репелленты. По словам медиков, наступает вторая волна активности этих кровососущих. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить