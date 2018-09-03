Жителей Кыштыма захлёстывает вторая волна активности клещей

Автор: КР от Вчера, 17:31 Категория: Общество

За минувшие выходные в приёмный покой горбольницы обратились три человека с жалобами на укусы клещей.

– Пострадавшими оказались жители нашего города, – сообщил сайту «КР» главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов. – Они собирали грибы рядом с селом Губернское Аргаяшского района и в районе посёлка Новогорный.

С начала весны клещи покусали 562 кыштымца, из них 106 детей. Несмотря на осеннюю погоду, любителям прогуляться по лесу расслабляться не стоит – нужно правильно одеваться и использовать репелленты. По словам медиков, наступает вторая волна активности этих кровососущих.