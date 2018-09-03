Библиотекари из Кыштыма победили в областном конкурсе Автор: КР от Вчера, 17:29 Категория: Общество 0 Победа в конкурсе «Избирательная культура: от библиотеки к читателю», который проводится раз в шесть лет, стала неожиданной для сотрудников центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина. Вместе с ними приняли участие специалисты из 20 городов Челябинской области. Выступление заведующей центром социально-значимой информации кыштымской городской библиотеки Ларисы Горбуновой было отмечено участниками конкурса как одно из лучших. – Наш коллектив всегда плотно работает с молодёжной палатой округа, администрацией, в результате чего появились программы, презентации, видеоролики, нацеленные на правовое просвещение и повышение гражданской активности населения, – рассказала сайту «КР» Лариса Григорьевна. – Не ради победы, а ради участия мы отправили свои работы на конкурс. И вот завоёвали награду в номинации «Проекты, программы». Организаторами конкурса выступили министерство культуры Челябинской области, областная универсальная научная библиотека, областная избирательная комиссия. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить