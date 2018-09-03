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Библиотекари из Кыштыма победили в областном конкурсе

Автор: КР от Вчера, 17:29 Категория: Общество

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Победа в конкурсе «Избирательная культура: от библиотеки к читателю», который проводится раз в шесть лет, стала неожиданной для сотрудников центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина. Вместе с ними приняли участие специалисты из 20 городов Челябинской области.

 

 

 

 

Выступление заведующей центром социально-значимой информации кыштымской городской библиотеки Ларисы Горбуновой было отмечено участниками конкурса как одно из лучших.

 

 – Наш коллектив всегда плотно работает с молодёжной палатой округа, администрацией, в результате чего появились программы, презентации, видеоролики, нацеленные на правовое просвещение и повышение гражданской активности населения, – рассказала сайту «КР» Лариса Григорьевна. – Не ради победы, а ради участия мы отправили свои работы на конкурс.

 

 И вот завоёвали награду в номинации «Проекты, программы».

 

 

 

Организаторами конкурса выступили министерство культуры Челябинской области, областная универсальная научная библиотека, областная избирательная комиссия.

 

 

 


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