Библиотекари из Кыштыма победили в областном конкурсе

Автор: КР от Вчера, 17:29 Категория: Общество

Победа в конкурсе «Избирательная культура: от библиотеки к читателю», который проводится раз в шесть лет, стала неожиданной для сотрудников центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина. Вместе с ними приняли участие специалисты из 20 городов Челябинской области.

Выступление заведующей центром социально-значимой информации кыштымской городской библиотеки Ларисы Горбуновой было отмечено участниками конкурса как одно из лучших.

– Наш коллектив всегда плотно работает с молодёжной палатой округа, администрацией, в результате чего появились программы, презентации, видеоролики, нацеленные на правовое просвещение и повышение гражданской активности населения, – рассказала сайту «КР» Лариса Григорьевна. – Не ради победы, а ради участия мы отправили свои работы на конкурс.

И вот завоёвали награду в номинации «Проекты, программы».

Организаторами конкурса выступили министерство культуры Челябинской области, областная универсальная научная библиотека, областная избирательная комиссия.