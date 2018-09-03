Добровольцы из Кыштыма поборются за миллионный грант на реализацию социальных проектов

Автор: КР от Вчера, 16:35 Категория: Общество

Выпускники кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Владимир Ситников и Полина Устинова 20 сентября представят свои проекты на Всероссийском конкурсе «Добровольцы России», который пройдёт в Челябинске. До этого они становились победителями в областном конкурсе "Студенческая инициатива".

Владимир Ситников подготовил образовательный проект «Школа волонтёров», Полина Устинова защитит успешно реализованную в этом году работу «Музей приходит в гости».

– Был собран 201 экспонат для нашего филиала колледжа, в том числе уникальные предметы, которые раньше хранились в ПЛ-30, – рассказала сайту «КР» Полина Устинова. – В итоге удалось организовать пять экспозиций, 43 экскурсии в восьми школах и четырёх детских садах.

Одна из самых интересных экспозиций – «Герои России – Герои Кыштыма", где представлены письма с фронта, благодарности Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза И. В. Сталина, офицерские сумки, фляжки.

На защиту проекта во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России» участникам предоставят по три минуты, затем две минуты будет дано на вопросы жюри.



Авторы лучших идей получат на их реализацию до 1 миллиона рублей. Со всеми работами можно ознакомиться на интерактивной карте сайта «Добровольцы России».