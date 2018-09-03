Житель Кыштыма вошёл в сотню лучших активистов ветеранского движения

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество

Член президиума совета ветеранов Кыштымского городского округа Иван Нешатаев 28 сентября получит премию Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание». Ежегодно она вручается 100 активистам ветеранского движения Южного Урала.

– Были ещё кандидаты, которые достойно представили бы Кыштым. На президиуме местного совета ветеранов за каждого из них голосовали. Но так получилось, что большинством голосов выбрали меня, – сказал сайту «КР» Иван Петрович. – Приятно будет получить награду. Раз мне её дали, значит, заслужил.

Нешатаев всю жизнь проработал педагогом по физической культуре. Именно он первым создавал спортивные базы в школах 1 и 11, а также в медицинском колледже. Является Отличником народного просвещения, награждён почётным знаком Государственного комитета спорта России за развитие физической культуры и спорта.

В составе пленума и президиума совета ветеранов Кыштымского городского округа возглавляет комиссию по спортивно-массовой и оздоровительной работе. С 2016 года по инициативе Ивана Нешатаева проводится городская спартакиада среди ветеранов округа по восьми видам спорта.