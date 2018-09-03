Житель Кыштыма вошёл в сотню лучших активистов ветеранского движения Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество 0 Член президиума совета ветеранов Кыштымского городского округа Иван Нешатаев 28 сентября получит премию Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание». Ежегодно она вручается 100 активистам ветеранского движения Южного Урала. – Были ещё кандидаты, которые достойно представили бы Кыштым. На президиуме местного совета ветеранов за каждого из них голосовали. Но так получилось, что большинством голосов выбрали меня, – сказал сайту «КР» Иван Петрович. – Приятно будет получить награду. Раз мне её дали, значит, заслужил. Нешатаев всю жизнь проработал педагогом по физической культуре. Именно он первым создавал спортивные базы в школах 1 и 11, а также в медицинском колледже. Является Отличником народного просвещения, награждён почётным знаком Государственного комитета спорта России за развитие физической культуры и спорта. В составе пленума и президиума совета ветеранов Кыштымского городского округа возглавляет комиссию по спортивно-массовой и оздоровительной работе. С 2016 года по инициативе Ивана Нешатаева проводится городская спартакиада среди ветеранов округа по восьми видам спорта. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить