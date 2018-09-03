Главный информационный ресурс города Кыштыма вошёл в десять лучших газет России Автор: КР от Вчера, 13:01 Категория: Общество 0 "Кыштымский рабочий" вошёл в "10 лучших газет России". Главный редактор Людмила Чеботина – седьмая слева. Вчера вечером в Челябинске завершилась трёхдневная программа важнейших мероприятий медиасферы. Столица Южного Урала собрала со всей страны около 500 представителей СМИ на V Всероссийский форум региональных СМИ «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности», «Медиа в условиях цифровой экономики», «Инфорум» Союза журналистов России. В заключительный день состоялся ещё и юбилейный, двадцатый, фестиваль СМИ Челябинской области. Форум открыл заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, генеральный директор телеканала «360» Вячеслав Духин и другие спикеры и эксперты в цифровой экономике и медиа. Прилетевший с экономического форума на Дальнем Востоке губернатор Челябинской области Борис Дубровский сразу же приехал на встречу с журналистами. В приветственном слове он отметил важность СМИ в получении качественной и оперативной информации не только для населения, но и для органов власти. На диалоговых площадках, в ходе круглых столов представители журналистского сообщества России дискутировали и обменивались опытом по таким темам, как «Эффективные коммуникации в условиях тотального «дефицита внимания», «Новейшие медиа. Поиск аудитории», «Какое законодательство нужно современным СМИ» и т. д. Елена Скобеюс стала победителем в журналистском конкурсе Законодательного Собрания Челябинской области "Мир семьи" и призёром в творческом конкурсе "Твори добро". В обеих номинациях предусмотрены премии. Вчера вечером состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Награды вручал секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин. В число десяти лучших российских газет, в том числе и областного уровня, вошёл «Кыштымский рабочий», с чем нас по сей час поздравляют коллеги. Такое признание со стороны титулованных экспертов в медиасфере дорогого стоит. Как вчера признавались опять же наши коллеги, на «Кыштымский рабочий» пролился звездопад наград. Победителем и обладателем первой премии в конкурсе журналистских работ, объявленном Законодательным Собранием Челябинской области «Мир семьи», стала Елена Скобеюс. В творческом конкурсе «Мы делаем новости» диплома и премии удостоен Никита Сафонов. В конкурсе «Твори добро» диплома и премиального вознаграждения удостоена Елена Скобеюс. Никита Сафонов удостоен диплома и премиального вознаграждения в творческом конкурсе "Мы делаем новости". Генеральный директор ЗАО «Прайм Принт Челябинск» Юрий Лифанов наградил нашу редакцию дипломом «За многоцветное отражение жизни» и вручил в качестве приза большой белый монитор марки «Самсунг». Журналистов «Кыштымского рабочего» с самого утра уже поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить