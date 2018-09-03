Главный информационный ресурс города Кыштыма вошёл в десять лучших газет России

Автор: КР от Вчера, 13:01 Категория: Общество

"Кыштымский рабочий" вошёл в "10 лучших газет России".

Главный редактор Людмила Чеботина – седьмая слева.

Вчера вечером в Челябинске завершилась трёхдневная программа важнейших мероприятий медиасферы. Столица Южного Урала собрала со всей страны около 500 представителей СМИ на V Всероссийский форум региональных СМИ «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности», «Медиа в условиях цифровой экономики», «Инфорум» Союза журналистов России. В заключительный день состоялся ещё и юбилейный, двадцатый, фестиваль СМИ Челябинской области.

Форум открыл заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, генеральный директор телеканала «360» Вячеслав Духин и другие спикеры и эксперты в цифровой экономике и медиа.

Прилетевший с экономического форума на Дальнем Востоке губернатор Челябинской области Борис Дубровский сразу же приехал на встречу с журналистами. В приветственном слове он отметил важность СМИ в получении качественной и оперативной информации не только для населения, но и для органов власти.

На диалоговых площадках, в ходе круглых столов представители журналистского сообщества России дискутировали и обменивались опытом по таким темам, как «Эффективные коммуникации в условиях тотального «дефицита внимания», «Новейшие медиа. Поиск аудитории», «Какое законодательство нужно современным СМИ» и т. д.

Елена Скобеюс стала победителем в журналистском конкурсе Законодательного Собрания Челябинской области "Мир семьи" и призёром в творческом конкурсе "Твори добро". В обеих номинациях предусмотрены премии.

Вчера вечером состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Награды вручал секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин. В число десяти лучших российских газет, в том числе и областного уровня, вошёл «Кыштымский рабочий», с чем нас по сей час поздравляют коллеги. Такое признание со стороны титулованных экспертов в медиасфере дорогого стоит.

Как вчера признавались опять же наши коллеги, на «Кыштымский рабочий» пролился звездопад наград. Победителем и обладателем первой премии в конкурсе журналистских работ, объявленном Законодательным Собранием Челябинской области «Мир семьи», стала Елена Скобеюс. В творческом конкурсе «Мы делаем новости» диплома и премии удостоен Никита Сафонов. В конкурсе «Твори добро» диплома и премиального вознаграждения удостоена Елена Скобеюс.

Никита Сафонов удостоен диплома и премиального вознаграждения

в творческом конкурсе "Мы делаем новости".

Генеральный директор ЗАО «Прайм Принт Челябинск» Юрий Лифанов наградил нашу редакцию дипломом «За многоцветное отражение жизни» и вручил в качестве приза большой белый монитор марки «Самсунг».

Журналистов «Кыштымского рабочего» с самого утра уже поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.