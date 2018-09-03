Пожарные Кыштыма с полной выкладкой работали в непригодной для дыхания среде Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Общество 0 Вчера огнеборцы пожарных частей № 38 и 117 из Кыштыма и № 118 из Тайгинки впервые прошли тренировку в мобильном комплексе «Грот». Накануне эта специальная фура побывала в Верхнем Уфалее и Каслях. – В первом отсеке находится дымокамера, – сказал сайту «КР» начальник 118-й пожарной части Константин Плаксин. – Звену из трёх пожарных нужно было найти кирпич в задымлённом лабиринте. Им пришлось и ползать, и подниматься вверх. На выполнение этого задания ушло 15-20 минут. Затем огнеборцам предстояло пройти испытания в тепловой камере – каждый из них в полном обмундировании забирался на так называемую бесконечную лестницу, выкладывался на беговой дорожке и работал тяжёлым молотом. Всё это – с полной самоотдачей. При этом условия были максимально приближены к реальным – температура воздуха в камере достигала 50 градусов по Цельсию. Из колонок доносились звуки сирен, треск огня и крики людей. Затемнённое помещение прорезали отблески мигалок и цветных ламп. Учебно-тренировочный комплекс «Грот» предназначен для практической подготовки пожарных-спасателей в непригодной для дыхания среде. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить