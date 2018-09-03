Пожарные Кыштыма с полной выкладкой работали в непригодной для дыхания среде

Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Общество

Вчера огнеборцы пожарных частей № 38 и 117 из Кыштыма и № 118 из Тайгинки впервые прошли тренировку в мобильном комплексе «Грот». Накануне эта специальная фура побывала в Верхнем Уфалее и Каслях.

– В первом отсеке находится дымокамера, – сказал сайту «КР» начальник 118-й пожарной части Константин Плаксин. – Звену из трёх пожарных нужно было найти кирпич в задымлённом лабиринте. Им пришлось и ползать, и подниматься вверх. На выполнение этого задания ушло 15-20 минут.

Затем огнеборцам предстояло пройти испытания в тепловой камере – каждый из них в полном обмундировании забирался на так называемую бесконечную лестницу, выкладывался на беговой дорожке и работал тяжёлым молотом. Всё это – с полной самоотдачей.

При этом условия были максимально приближены к реальным – температура воздуха в камере достигала 50 градусов по Цельсию. Из колонок доносились звуки сирен, треск огня и крики людей. Затемнённое помещение прорезали отблески мигалок и цветных ламп.

Учебно-тренировочный комплекс «Грот» предназначен для практической подготовки пожарных-спасателей в непригодной для дыхания среде.