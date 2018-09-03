Участковые из Кыштыма борются за звание народного Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Общество 0 Стартовал районный этап голосования Всероссийского конкурса МВД "Народный участковый". Кыштым представляют капитаны полиции Денис Юрьевич Устинов, Михаил Михайлович Ткачёв и лейтенант Ян Евгеньевич Новиков. Каждый из участников в анкете ответил на вопрос о самом главном профессиональном достижении. Денис Устинов считает важным в своей деятельности проведение профилактических работ и общение с гражданами на участке № 9. Михаил Ткачёв называет главным профессиональным достижением снижение преступлений на участках № 11, 12 и оказание юридической помощи жителям города. Ян Новиков обеспечил порядок на участке № 6, в результате этого сократилось количество административных правонарушений. – До 20 сентября продлится онлайн-голосование в специальном разделе проекта "Народный участковый" на официальном сайте Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 74.мвд.рф/konkurs/2018-1, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. Лидеры голосования пройдут во второй этап конкурса, который пройдёт с 7 по 16 октября. Финалисты примут участие в федеральном голосовании на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить