Участковые из Кыштыма борются за звание народного

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Общество

Стартовал районный этап голосования Всероссийского конкурса МВД "Народный участковый". Кыштым представляют капитаны полиции Денис Юрьевич Устинов, Михаил Михайлович Ткачёв и лейтенант Ян Евгеньевич Новиков.

Каждый из участников в анкете ответил на вопрос о самом главном профессиональном достижении.

Денис Устинов считает важным в своей деятельности проведение профилактических работ и общение с гражданами на участке № 9.

Михаил Ткачёв называет главным профессиональным достижением снижение преступлений на участках № 11, 12 и оказание юридической помощи жителям города.

Ян Новиков обеспечил порядок на участке № 6, в результате этого сократилось количество административных правонарушений.

– До 20 сентября продлится онлайн-голосование в специальном разделе проекта "Народный участковый" на официальном сайте Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 74.мвд.рф/konkurs/2018-1, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

Лидеры голосования пройдут во второй этап конкурса, который пройдёт с 7 по 16 октября. Финалисты примут участие в федеральном голосовании на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.