В Кыштыме вновь появились поддельные денежные купюры

Автор: КР от Сегодня, 13:00 Категория: Общество

С начала этого года в нашем городе было зарегистрировано четыре случая сбыта липовых денег номиналом в 1000 рублей. Во избежание подобных случаев, с 10 по 20 сентября работники полиции проводят оперативное мероприятие.

– Особое внимание уделяется выявлению и пресечению фактов изготовления поддельных купюр, – сообщил сайту «КР» старший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Александр Журавлёв. – Злоумышленники занимаются изготовлением денег номиналом от 50 до 5000 рублей.

Обращаем внимание на то, что выдаёт подделку. Это отсутствие водяных знаков по краям купюр, несовмещение на просвет элементов вертикального орнамента лицевой и оборотных сторон, в серийном номере, напечатанном красным цветом слева, буквы и цифры находятся не на одном уровне, а при трении стираются с поверхности купюры.

При обнаружении поддельных денег необходимо обратиться в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции кыштымского отдела полиции по телефонам: 4-46-63, 4-46-68 или 02