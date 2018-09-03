Жителей Кыштыма приглашают снять отпечатки пальцев

Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Общество

Дактилоскопическая регистрация проводится добровольно и бесплатно для всех жителей нашего города. Пройти эту процедуру можно с шести лет.

– Случается, что по разным причинам пропадают люди, – рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Нередко они теряют память, документы, и по отпечаткам пальцев полицейские без труда смогут установить личность.

Такая процедура значительно ускоряет и процесс восстановления паспорта, потому что необходимая информация находится в базе данных.

Чтобы пройти дактилоскопию, нужно написать заявление в отделе по вопросам миграции кыштымской полиции по адресу Красной Звезды, 97.

Телефон для справок 4-48-44.