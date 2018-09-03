Жителей Кыштыма приглашают снять отпечатки пальцев Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Общество 0 Дактилоскопическая регистрация проводится добровольно и бесплатно для всех жителей нашего города. Пройти эту процедуру можно с шести лет. – Случается, что по разным причинам пропадают люди, – рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Нередко они теряют память, документы, и по отпечаткам пальцев полицейские без труда смогут установить личность. Такая процедура значительно ускоряет и процесс восстановления паспорта, потому что необходимая информация находится в базе данных. Чтобы пройти дактилоскопию, нужно написать заявление в отделе по вопросам миграции кыштымской полиции по адресу Красной Звезды, 97. Телефон для справок 4-48-44. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить