В Кыштыме журналисты приютили брошенных котят

Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: Общество

Коллектив редакции газеты «Кыштымский рабочий» моментально отреагировал на сообщение в соцсети ВКонтакте о том, что у мусорных баков рядом с администрацией Кыштымского городского округа кто-то оставил двух котят в картонной коробке.

Бессердечные люди, оставившие их на произвол судьбы, «позаботились» о малышах – постелили в коробку белый свитер и, видимо, чтобы те не скучали, засунули туда же мягкую игрушку в виде щенка.

В редакции найдёнышей накормили паштетом для маленьких котят. По виду им меньше месяца. Оба мальчики. Они беспрестанно «плачут».

Если вы хотите стать добрыми и заботливыми хозяевами этих милых камышовых котят, обращайтесь по адресу: площадь Карла Маркса, 1, кабинет 213 или звоните по телефонам 8 (35151) 4-00-49, 4-01-04.