В Кыштыме журналисты приютили брошенных котят Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: Общество 0 Коллектив редакции газеты «Кыштымский рабочий» моментально отреагировал на сообщение в соцсети ВКонтакте о том, что у мусорных баков рядом с администрацией Кыштымского городского округа кто-то оставил двух котят в картонной коробке. Бессердечные люди, оставившие их на произвол судьбы, «позаботились» о малышах – постелили в коробку белый свитер и, видимо, чтобы те не скучали, засунули туда же мягкую игрушку в виде щенка. В редакции найдёнышей накормили паштетом для маленьких котят. По виду им меньше месяца. Оба мальчики. Они беспрестанно «плачут». Если вы хотите стать добрыми и заботливыми хозяевами этих милых камышовых котят, обращайтесь по адресу: площадь Карла Маркса, 1, кабинет 213 или звоните по телефонам 8 (35151) 4-00-49, 4-01-04. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить