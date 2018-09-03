Полицейские Кыштыма танцуют и поют

Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Общество

В Кыштыме полицейские готовятся к фестивалю самодеятельного творчества «Территория-02». В прошлом году один из этапов конкурса проходил в нашем городе. В этом сезоне представители 30 городов поедут на отборочный тур на базу отдыха «Еланчик».

– На сцене стражи порядка перевоплотятся в самых различных персонажей, исполнят романсы, авторские песни, прочитают стихи и станцуют, – рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Наш отдел репетирует стихи Марины Цветаевой и народные песни.

В состав жюри фестиваля «Территория – 02» войдут представители подразделений Главного управления МВД России по Челябинской области, деятели культуры и искусства. По итогам отборочных туров будет определена лучшая команда, которой и будет вручён переходящий Кубок фестиваля.