Полицейские Кыштыма танцуют и поют Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Общество 0 В Кыштыме полицейские готовятся к фестивалю самодеятельного творчества «Территория-02». В прошлом году один из этапов конкурса проходил в нашем городе. В этом сезоне представители 30 городов поедут на отборочный тур на базу отдыха «Еланчик». – На сцене стражи порядка перевоплотятся в самых различных персонажей, исполнят романсы, авторские песни, прочитают стихи и станцуют, – рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Наш отдел репетирует стихи Марины Цветаевой и народные песни. В состав жюри фестиваля «Территория – 02» войдут представители подразделений Главного управления МВД России по Челябинской области, деятели культуры и искусства. По итогам отборочных туров будет определена лучшая команда, которой и будет вручён переходящий Кубок фестиваля. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить