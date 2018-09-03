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Жители Кыштыма субботу и часть воскресенья проведут без горячей воды

Автор: КР от Вчера, 17:07 Категория: Общество

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На магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск» пройдут ремонтные работы. Об этом сегодня администрацию Кыштымского городского округа уведомил начальник ПДС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Дмитрий Кирпичёв.

 

Работы на газопроводе начнутся завтра в 8 часов утра и продлятся до десяти часов утра воскресенья. На время их проведения будет ограничена поставка газа на предприятия и котельные Кыштыма. В связи с этим по всему городу будет отключено горячее водоснабжение.

 

Поставка бытового газа в дома жителей будет обеспечена в полном объёме.

 

Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, работы носят плановый характер.

 

Последний раз горячую воду в Кыштыме из-за работ на магистральном газопроводе отключали летом. Тогда отключение заявляли на 48 часов, но фактически оно составило 12 часов. Не исключено, что и сейчас с ремонтом уложатся раньше.

 

 

 


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