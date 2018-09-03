Жители Кыштыма субботу и часть воскресенья проведут без горячей воды Автор: КР от Вчера, 17:07 Категория: Общество 0 На магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск» пройдут ремонтные работы. Об этом сегодня администрацию Кыштымского городского округа уведомил начальник ПДС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Дмитрий Кирпичёв. Работы на газопроводе начнутся завтра в 8 часов утра и продлятся до десяти часов утра воскресенья. На время их проведения будет ограничена поставка газа на предприятия и котельные Кыштыма. В связи с этим по всему городу будет отключено горячее водоснабжение. Поставка бытового газа в дома жителей будет обеспечена в полном объёме. Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, работы носят плановый характер. Последний раз горячую воду в Кыштыме из-за работ на магистральном газопроводе отключали летом. Тогда отключение заявляли на 48 часов, но фактически оно составило 12 часов. Не исключено, что и сейчас с ремонтом уложатся раньше. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить