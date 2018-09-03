Жители Кыштыма субботу и часть воскресенья проведут без горячей воды

Автор: КР от Вчера, 17:07 Категория: Общество

На магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск» пройдут ремонтные работы. Об этом сегодня администрацию Кыштымского городского округа уведомил начальник ПДС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Дмитрий Кирпичёв.

Работы на газопроводе начнутся завтра в 8 часов утра и продлятся до десяти часов утра воскресенья. На время их проведения будет ограничена поставка газа на предприятия и котельные Кыштыма. В связи с этим по всему городу будет отключено горячее водоснабжение.

Поставка бытового газа в дома жителей будет обеспечена в полном объёме.

Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, работы носят плановый характер.

Последний раз горячую воду в Кыштыме из-за работ на магистральном газопроводе отключали летом. Тогда отключение заявляли на 48 часов, но фактически оно составило 12 часов. Не исключено, что и сейчас с ремонтом уложатся раньше.