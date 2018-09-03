В Кыштым могут наведаться мошенники под видом сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество

Подобные факты уже зарегистрированы в других городах Челябинской области. А на днях мошенники активизировались в Троицке. Как показывает практика, маршруты они меняют раз в несколько дней.

Мошенники посещают торговые точки и заявляют предпринимателям, что проводится проверка. Дальше требуют выдать товар для проведения лабораторных исследований. Разумеется без оплаты.

При обращении подозрительных личностей, нужно в первую очередь потребовать у них удостоверения сотрудника филиала Центра гигиены и эпидемиологии. Основанием для визита сотрудника Центра является приказ руководителя органа государственного контроля. Факты отбора товаров должны фиксироваться в протоколе.

– Предприниматели должны владеть необходимой информацией, чтобы себя обезопасить – сообщил сайту «КР» заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области Сергей Звездин, – мы выкладываем на нашем сайте достоверные сведения о том, в каком порядке проводятся проверки.

Практически ежедневно мошенники придумывают новые виды обмана граждан и совершенствуют уже проверенные схемы. В случае сомнения в правомерности действий лиц, которые представляются сотрудниками бюджетных учреждений и без оснований требуют деньги или другие материальные ценности, необходимо обращаться в правоохранительные органы.