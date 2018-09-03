В Кыштым могут наведаться мошенники под видом сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество 0 Подобные факты уже зарегистрированы в других городах Челябинской области. А на днях мошенники активизировались в Троицке. Как показывает практика, маршруты они меняют раз в несколько дней. Мошенники посещают торговые точки и заявляют предпринимателям, что проводится проверка. Дальше требуют выдать товар для проведения лабораторных исследований. Разумеется без оплаты. При обращении подозрительных личностей, нужно в первую очередь потребовать у них удостоверения сотрудника филиала Центра гигиены и эпидемиологии. Основанием для визита сотрудника Центра является приказ руководителя органа государственного контроля. Факты отбора товаров должны фиксироваться в протоколе. – Предприниматели должны владеть необходимой информацией, чтобы себя обезопасить – сообщил сайту «КР» заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области Сергей Звездин, – мы выкладываем на нашем сайте достоверные сведения о том, в каком порядке проводятся проверки. Практически ежедневно мошенники придумывают новые виды обмана граждан и совершенствуют уже проверенные схемы. В случае сомнения в правомерности действий лиц, которые представляются сотрудниками бюджетных учреждений и без оснований требуют деньги или другие материальные ценности, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить