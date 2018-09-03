В Кыштыме два подземных газовых баллона для нужд населения несут в себе угрозу

Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Общество

Прокуратура выявила нарушения комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ходе проверки обнаружены нарушения при эксплуатации газовых ёмкостей.

Как пояснили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, речь идёт о двух газовых баллонах, зарытых в землю в районе дома № 8 на улице Станция Графитовая и дома № 50 на улице Щорса. Они снабжают местных жителей газом с 70-80-х годов и при этом никем не обслуживаются.

Прокурор города обратился в Кыштымский городской суд в интересах неопределённого круга лиц с административным исковым заявлением. Он потребовал признать незаконным бездействие комитета по управлению имуществом, которое выразилось в нерегистрации этих баллонов в государственном реестре опасных производственных объектов, неполучении лицензии безопасности.

Не были проведены и соответствующие экспертизы промышленных сосудов, работающих под давлением, зарегистрированных в Ростехнадзоре, по истечению сроков их службы. А также комитет по управлению имуществом ни с кем не заключал договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на указанных опасных производственных объектах.

Суд требования прокурора признал обоснованными. Поданная комитетом по управлению имуществом апелляция Челябинским областным судом была отклонена 4 сентября.

Теперь в соответствии с действующим законодательством ответчик обязан устранить выявленные нарушения в течение шести месяцев: поставить бесхозные баллоны на учёт или вывести их из эксплуатации.