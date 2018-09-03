В Кыштыме два подземных газовых баллона для нужд населения несут в себе угрозу Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Общество 0 Прокуратура выявила нарушения комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ходе проверки обнаружены нарушения при эксплуатации газовых ёмкостей. Как пояснили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, речь идёт о двух газовых баллонах, зарытых в землю в районе дома № 8 на улице Станция Графитовая и дома № 50 на улице Щорса. Они снабжают местных жителей газом с 70-80-х годов и при этом никем не обслуживаются. Прокурор города обратился в Кыштымский городской суд в интересах неопределённого круга лиц с административным исковым заявлением. Он потребовал признать незаконным бездействие комитета по управлению имуществом, которое выразилось в нерегистрации этих баллонов в государственном реестре опасных производственных объектов, неполучении лицензии безопасности. Не были проведены и соответствующие экспертизы промышленных сосудов, работающих под давлением, зарегистрированных в Ростехнадзоре, по истечению сроков их службы. А также комитет по управлению имуществом ни с кем не заключал договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на указанных опасных производственных объектах. Суд требования прокурора признал обоснованными. Поданная комитетом по управлению имуществом апелляция Челябинским областным судом была отклонена 4 сентября. Теперь в соответствии с действующим законодательством ответчик обязан устранить выявленные нарушения в течение шести месяцев: поставить бесхозные баллоны на учёт или вывести их из эксплуатации. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить