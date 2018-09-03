Полиция Кыштыма усилила выявление юных наркоманов Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: Общество 0 Сегодня на территории Кыштымского городского округа полиция начала оперативно-профилактическое мероприятия «Дети России – 2018». Оно направлено на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также их вовлечения в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотических и психотропных средств. Рейдовые мероприятия продлятся до 19 сентября. Полицейские усилят контроль в местах массового пребывания несовершеннолетних, в учреждениях с их круглосуточным пребыванием, в жилом секторе, объектах торговли и досуга. В школах пройдут разъяснительные беседы с учениками о вреде наркотиков и последствиях их употребления. Полиция просит всех, кто владеет информацией о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, наркотических и токсических веществ, позвонить в дежурную часть по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить