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Полиция Кыштыма усилила выявление юных наркоманов

Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: Общество

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Сегодня на территории Кыштымского городского округа полиция начала оперативно-профилактическое мероприятия «Дети России – 2018». Оно  направлено на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также их вовлечения в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотических и психотропных средств. Рейдовые мероприятия продлятся до 19 сентября.

 

Полицейские усилят контроль в местах массового пребывания несовершеннолетних, в учреждениях с их круглосуточным пребыванием, в жилом секторе, объектах торговли и досуга. В школах пройдут разъяснительные беседы с учениками о вреде наркотиков и последствиях их употребления.

 

Полиция просит всех, кто владеет информацией о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, наркотических и токсических веществ, позвонить в дежурную часть по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02.  


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