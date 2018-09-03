Жителям Кыштыма придётся раскошеливаться на умные счётчики Автор: КР от Сегодня, 16:52 Категория: Общество 0 Эти приборы придут на смену уже установленным. «Умный» счётчик сам передаёт сведения в ресурсоснабжающую организацию. Предложение обязать всех россиян устанавливать именно такие счётчики поступило в правительство России из министерства строительства и ЖКХ. С 1 января 2020 года во всех новостройках они уже будут установлены в обязательном порядке. Без них дом просто не примут в эксплуатацию. Пока что изменения должны затронуть здания после капитального ремонта и новые дома. Кроме того, уже сейчас есть законопроект, в который заложено требование о том, чтобы при смене счётчиков устанавливались только современные умные приборы. Срок службы обычного прибора в среднем равен четырём годам. В правительстве не говорят о переходе всего жилого фонда на «умные» приборы. Однако так же постепенно вводился принятый в 2009 году закон, обязывающий устанавливать обычные счётчики на воду, газ, отопление и электричество. Ситуация может повториться по такому же сценарию. Если это произойдёт, к 2021 году могут обязать всех собственников жилых помещений перейти на «умные» счётчики. Стоимость одного варьируется от трёх до семи тысяч рублей. Таким образом, полная замена счётчиков в квартире может обойтись жильцу в 28 тысяч рублей. А срок его службы, как и у обычного, всего несколько лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить