Жителям Кыштыма придётся раскошеливаться на умные счётчики

Автор: КР от Сегодня, 16:52 Категория: Общество

Эти приборы придут на смену уже установленным. «Умный» счётчик сам передаёт сведения в ресурсоснабжающую организацию. Предложение обязать всех россиян устанавливать именно такие счётчики поступило в правительство России из министерства строительства и ЖКХ.

С 1 января 2020 года во всех новостройках они уже будут установлены в обязательном порядке. Без них дом просто не примут в эксплуатацию.

Пока что изменения должны затронуть здания после капитального ремонта и новые дома. Кроме того, уже сейчас есть законопроект, в который заложено требование о том, чтобы при смене счётчиков устанавливались только современные умные приборы. Срок службы обычного прибора в среднем равен четырём годам.

В правительстве не говорят о переходе всего жилого фонда на «умные» приборы. Однако так же постепенно вводился принятый в 2009 году закон, обязывающий устанавливать обычные счётчики на воду, газ, отопление и электричество. Ситуация может повториться по такому же сценарию.

Если это произойдёт, к 2021 году могут обязать всех собственников жилых помещений перейти на «умные» счётчики. Стоимость одного варьируется от трёх до семи тысяч рублей. Таким образом, полная замена счётчиков в квартире может обойтись жильцу в 28 тысяч рублей. А срок его службы, как и у обычного, всего несколько лет.