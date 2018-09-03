В Кыштыме исполнитель ночных серенад допелся до штрафа Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: Общество 0 Около часа ночи в дежурную часть полиции поступил звонок от разгневанных жильцов одного из многоквартирных домов нашего города. Их сосед со второго этажа вышел на балкон и затянул песню. Однако его вокальные данные вынужденные слушатели не оценили. Как сообщается на сайте судебного участка № 2 города Кыштыма, на судебное заседание ни нарушитель тишины, ни те, кому он мешал спать, не явились. Это не помешало служителю Фемиды принять решение по административному делу – ночному вокалисту выписали штраф в 1000 рублей. На следующий день такое же наказание за шум в ночное время получил и другой житель Кыштыма. В 2 часа 10 минут, когда все соседи уже крепко спали, он начал топать ногами, на полную громкость включил телевизор, стал стучать молотком по стенам и полу. Напомним, в соответствии с частью 1 статьи 13 регионального закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области», тишину необходимо соблюдать с 22 до 6 часов в будни и с 23 до 8 часов в выходные и праздничные дни. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить