В Кыштыме исполнитель ночных серенад допелся до штрафа

Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: Общество

Около часа ночи в дежурную часть полиции поступил звонок от разгневанных жильцов одного из многоквартирных домов нашего города. Их сосед со второго этажа вышел на балкон и затянул песню. Однако его вокальные данные вынужденные слушатели не оценили.

Как сообщается на сайте судебного участка № 2 города Кыштыма, на судебное заседание ни нарушитель тишины, ни те, кому он мешал спать, не явились. Это не помешало служителю Фемиды принять решение по административному делу – ночному вокалисту выписали штраф в 1000 рублей.

На следующий день такое же наказание за шум в ночное время получил и другой житель Кыштыма. В 2 часа 10 минут, когда все соседи уже крепко спали, он начал топать ногами, на полную громкость включил телевизор, стал стучать молотком по стенам и полу.

Напомним, в соответствии с частью 1 статьи 13 регионального закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области», тишину необходимо соблюдать с 22 до 6 часов в будни и с 23 до 8 часов в выходные и праздничные дни.