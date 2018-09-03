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У жителей Кыштыма узнают, какие факторы влияют на их здоровье

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Общество

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Выборочный опрос Росстат проведёт с 20 сентября по 5 октября. В Челябинской области он пройдёт в 390 домохозяйствах Южного Урала, включая и Кыштым.

 

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе Челябинскстата, интервьюеры будут спрашивать о факторах, которые получили массовое распространение в образе жизни людей и которые влияют на здоровье. К примеру, курят ли они, употребляют ли алкоголь, занимаются ли спортом и так далее. Каждый из респондентов должен заполнить 15 анкет. Результаты будут опубликованы в декабре.

 

Опрашиваться будет один из членов домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. Обученный интервьюер при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Уточнить информацию о нём можно по телефонам в Челябинскстате: +7 (351) 265-68-86, 265-37-77.

 

Гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации.  


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