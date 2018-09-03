У жителей Кыштыма узнают, какие факторы влияют на их здоровье Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Общество 0 Выборочный опрос Росстат проведёт с 20 сентября по 5 октября. В Челябинской области он пройдёт в 390 домохозяйствах Южного Урала, включая и Кыштым. Как сказали сайту «КР» в пресс-службе Челябинскстата, интервьюеры будут спрашивать о факторах, которые получили массовое распространение в образе жизни людей и которые влияют на здоровье. К примеру, курят ли они, употребляют ли алкоголь, занимаются ли спортом и так далее. Каждый из респондентов должен заполнить 15 анкет. Результаты будут опубликованы в декабре. Опрашиваться будет один из членов домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. Обученный интервьюер при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Уточнить информацию о нём можно по телефонам в Челябинскстате: +7 (351) 265-68-86, 265-37-77. Гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить