В Кыштыме определили лучшие территории детских садов Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Общество 0 Сегодня состоялось награждение участников конкурса арт-объектов для благоустройства детских садов. Инициатором его проведения стал комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. В конкурсе приняли участие 10 детских дошкольных учреждений, которые заявили ещё по три участка. Экологи оценили все арт-объекты, сделанные руками родителей, воспитателей и детей. Лучшим был признан участок детского сада №28, за который отвечают воспитатели Лариса Полянская и Мария Фомина. Их коллеги в этом же детсаду Екатерина Якушева и Наталья Кравченко заняли второе место. Они получили в качестве призов большую и поменьше машины для детей, а также по коробке с лото. Третье место поделили между собой сотрудники детских садов 9 и 27. Им вручили по игрушечному набору парикмахера для девочек и пазлы. – В этом году в конкурсе приняли участие в два раза больше детских садов, чем в прошлом. К оформлению своих игровых территории арт-объектами они отнеслись творчески, – сказала сайту «КР» специалист комитета по экологии Наталья Гридина. – Они были яркие и красочные, но на что мы в первую очередь обращали внимание – безопасные для детей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить