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В Кыштыме определили лучшие территории детских садов

Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Общество

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Сегодня состоялось награждение участников конкурса арт-объектов для благоустройства детских садов. Инициатором его проведения стал комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 

В конкурсе приняли участие 10 детских дошкольных учреждений, которые заявили ещё по три участка. Экологи оценили все арт-объекты, сделанные руками родителей, воспитателей и детей. 

 

Лучшим был признан участок детского сада №28, за который отвечают воспитатели  Лариса Полянская и Мария Фомина. Их коллеги в этом же детсаду Екатерина  Якушева и Наталья Кравченко заняли второе место. Они получили в качестве призов большую и поменьше машины для детей, а также по коробке с лото.

 

Третье место поделили между собой сотрудники детских садов 9 и 27. Им вручили по игрушечному набору парикмахера для девочек и пазлы.  

 

– В этом году в конкурсе приняли участие в два раза больше детских садов, чем в прошлом. К оформлению своих игровых территории арт-объектами они отнеслись творчески, – сказала сайту «КР» специалист комитета по экологии Наталья Гридина. – Они были яркие и красочные, но на что мы в первую очередь обращали внимание – безопасные для детей.


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