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Полиция Кыштыма с помощью граждан нашла похитителя ковра

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», 20 августа около 13 часов у автомойки, расположенной рядом с магазином «Светофор» в районе улицы Механической, был похищен ковёр стоимостью 15 тысяч рублей. Подозреваемый в совершении кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения.

 

В пресс-службе кыштымской полиции, сообщили, что благодаря бдительности граждан, по сообщениям которых был восстановлен путь автомобиля мужчины, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий вычислили предполагаемого преступника. Им оказался житель города Озёрска 1940 года рождения.

 

Похищенный ковёр изъят. Как пояснил дедушка в полиции, он ему был необходим для садового участка.

 

В настоящий момент в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


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