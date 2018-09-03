Полиция Кыштыма с помощью граждан нашла похитителя ковра Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», 20 августа около 13 часов у автомойки, расположенной рядом с магазином «Светофор» в районе улицы Механической, был похищен ковёр стоимостью 15 тысяч рублей. Подозреваемый в совершении кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения. В пресс-службе кыштымской полиции, сообщили, что благодаря бдительности граждан, по сообщениям которых был восстановлен путь автомобиля мужчины, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий вычислили предполагаемого преступника. Им оказался житель города Озёрска 1940 года рождения. Похищенный ковёр изъят. Как пояснил дедушка в полиции, он ему был необходим для садового участка. В настоящий момент в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить