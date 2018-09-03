В Кыштыме мемориалы сохраняют лучше, чем в других муниципалитетах

Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: Общество

В Кыштымском городском округе побывали члены коммеморативной экспедиции. Они занимаются сохранением в общественном сознании значимых событий прошлого. Члены этой комиссии собирают информацию о сохранности и состояния объектов исторической памяти в городах и сёлах.

Экспедиция организованна в рамках комплексного историко-патриотического проекта «Память – это мы!». Её маршрут пролёг от Кыштыма до Бредов с севера на юг и от Аши до Троицка с запада на восток. Он составил 2300 километров.

Участники экспедиции обследовали на территории 20 муниципалитетов Южного Урала более 90 объектов памятников солдатам, участникам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла.

По словам организаторов, были созданы видео паспорта сохранности объектов либо памятных знаков. Уже готовы 32 ролика, которые будут являться доказательством отношения власти к объектам представляющими историческую ценность.

– В Кыштыме, по сравнению с другими муниципалитетами, хорошее впечатление на нас произвели две братские могилы на старом кладбище. Они в хорошем состоянии, и есть даже указатели к ним. Но мы не смогли найти там могилу Героя Советского Союза Александра Андреевича Суслова, – сказала сайту «КР» региональный координатор общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова. – В посёлке Тайгинка сам памятник «Тайгинцам – защитникам Отечества» выглядит неплохо, но фон, на котором он стоит, просто удручающий. К тому же ограда его в полуразрушенном состоянии. А вот на кладбище памятник тайгинцам не вернувшимся с войны, тоже ухоженный. В других муниципалитетах подобные мемориалы – покосившиеся или заросшие травой.

Сейчас по всем исследованным объектам составляется экспертное заключение. Затем будут решаться вопросы по их реконструкции.