В Кыштыме мемориалы сохраняют лучше, чем в других муниципалитетах Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: Общество 0 В Кыштымском городском округе побывали члены коммеморативной экспедиции. Они занимаются сохранением в общественном сознании значимых событий прошлого. Члены этой комиссии собирают информацию о сохранности и состояния объектов исторической памяти в городах и сёлах. Экспедиция организованна в рамках комплексного историко-патриотического проекта «Память – это мы!». Её маршрут пролёг от Кыштыма до Бредов с севера на юг и от Аши до Троицка с запада на восток. Он составил 2300 километров. Участники экспедиции обследовали на территории 20 муниципалитетов Южного Урала более 90 объектов памятников солдатам, участникам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. По словам организаторов, были созданы видео паспорта сохранности объектов либо памятных знаков. Уже готовы 32 ролика, которые будут являться доказательством отношения власти к объектам представляющими историческую ценность. – В Кыштыме, по сравнению с другими муниципалитетами, хорошее впечатление на нас произвели две братские могилы на старом кладбище. Они в хорошем состоянии, и есть даже указатели к ним. Но мы не смогли найти там могилу Героя Советского Союза Александра Андреевича Суслова, – сказала сайту «КР» региональный координатор общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова. – В посёлке Тайгинка сам памятник «Тайгинцам – защитникам Отечества» выглядит неплохо, но фон, на котором он стоит, просто удручающий. К тому же ограда его в полуразрушенном состоянии. А вот на кладбище памятник тайгинцам не вернувшимся с войны, тоже ухоженный. В других муниципалитетах подобные мемориалы – покосившиеся или заросшие травой. Сейчас по всем исследованным объектам составляется экспертное заключение. Затем будут решаться вопросы по их реконструкции. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить