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В Кыштыме орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками Водоканала

Автор: КР от Вчера, 17:19 Категория: Общество

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Сегодня в нашем городе объявились очередные мошенники, которые представляются сотрудниками Кыштымского водоканала. Они предлагают хозяевам квартир поменять защитные клапаны в системе водоснабжения.

 

– Обеспокоенные граждане звонят к нам, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного инженера Кыштымводоканала Алексей Мещеряков. – Мошенники говорят им, что в домах будут ремонтировать водопроводные сети, в результате этого увеличится давление и возможны порывы. Чтобы этого не произошло, они предлагают купить защитные клапаны за четыре тысячи рублей.

 

Работники Кыштымводоканала призывают жителей города не поддаваться на провокационные предложения заезжих мошенников.


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