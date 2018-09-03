В Кыштыме орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками Водоканала Автор: КР от Вчера, 17:19 Категория: Общество 0 Сегодня в нашем городе объявились очередные мошенники, которые представляются сотрудниками Кыштымского водоканала. Они предлагают хозяевам квартир поменять защитные клапаны в системе водоснабжения. – Обеспокоенные граждане звонят к нам, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного инженера Кыштымводоканала Алексей Мещеряков. – Мошенники говорят им, что в домах будут ремонтировать водопроводные сети, в результате этого увеличится давление и возможны порывы. Чтобы этого не произошло, они предлагают купить защитные клапаны за четыре тысячи рублей. Работники Кыштымводоканала призывают жителей города не поддаваться на провокационные предложения заезжих мошенников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить