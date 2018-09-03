Этим летом в Кыштыме было больше свадеб и меньше разводов Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Общество 0 В Кыштыме летние месяцы завоевали лидерство по количеству бракосочетаний. В июне, июле и августе 174 пары узаконили свои семейные союзы. – В прошлом году за летний сезон было зарегистрировано на девять браков меньше, а вот разводов, наоборот, было больше – 52. За три летних месяца этого года было расторгнуто 45 браков, – сообщила начальник отдела ЗАГС Марина Шувалова. В брак вступали те, кто недавно отпраздновал своё совершеннолетие. Регистрировали отношения и пары, которые более десятка лет проверяли свою любовь на прочность. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить