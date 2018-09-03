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Этим летом в Кыштыме было больше свадеб и меньше разводов

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Общество

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В Кыштыме летние месяцы завоевали лидерство по количеству бракосочетаний. В июне, июле и августе 174 пары узаконили свои семейные союзы.

 

– В прошлом году за летний сезон было зарегистрировано на девять браков меньше, а вот разводов, наоборот, было больше – 52. За три летних месяца этого года было расторгнуто 45 браков, – сообщила начальник отдела ЗАГС Марина Шувалова.

 

В брак вступали те, кто недавно отпраздновал своё совершеннолетие. Регистрировали отношения и пары, которые более десятка лет проверяли свою любовь на прочность.


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