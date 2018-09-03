По достопримечательным местам Кыштыма можно прогуляться, не выходя из дома Автор: КР от Вчера, 10:48 Категория: Общество +1 Возможность делать панорамные снимки местности и добавлять сделанные сферические фотографии на карту всем пользователям предоставила компания Google. До этого в июне 2013 года их специализированная машина приезжала в Кыштым, чтобы сделать виртуальные снимки улиц города. Сейчас в эту работу активно включился наш земляк Максим Швейкин. На днях он добавил возможность виртуальной прогулки по набережной у Народного дома. До этого на Google.Картах Максим разместил притягивающий туристов карьер с голубой водой, в народе именуемый как Кыштымское Бали. Виртуально уже можно прогуляться по горе Егозе и некоторым другим красивейшим местам города. – Я начинал фотографировать с телефона. Сейчас купил специальную сферическую головку для штатива, закрепляю на неё фотоаппарат и делаю более качественные снимки, – сказал сайту «КР» Максим Швейкин. – Чтобы сделать виртуальную прогулку по набережной, пришлось выбрать 15 точек. На каждой из них получалось от 36 до 42 фотографий. Затем в специальной программе их склеиваешь и загружаешь на Google.Карты. На одно место уходит приблизительно два часа работы с фотоаппаратом, ещё столько же – на их обработку. Самое интересное, что потом можно совершенно наглядно побывать в любом месте не только Кыштыма, но и в других городах за сотни километров от нас. В ближайших планах у Максима – сделать панорамную съёмку внутри Сугомакской пещеры. Уже есть договорённость с Кыштымским Народным домом о создании виртуальной экскурсии по нему. Места, которые удаётся разместить Максиму Швейкину на Google.Картах, пользуются популярностью. Его работы уже набрали более 600 000 просмотров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить