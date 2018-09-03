По достопримечательным местам Кыштыма можно прогуляться, не выходя из дома

Автор: КР от Вчера, 10:48 Категория: Общество

Возможность делать панорамные снимки местности и добавлять сделанные сферические фотографии на карту всем пользователям предоставила компания Google. До этого в июне 2013 года их специализированная машина приезжала в Кыштым, чтобы сделать виртуальные снимки улиц города. Сейчас в эту работу активно включился наш земляк Максим Швейкин.

На днях он добавил возможность виртуальной прогулки по набережной у Народного дома. До этого на Google.Картах Максим разместил притягивающий туристов карьер с голубой водой, в народе именуемый как Кыштымское Бали. Виртуально уже можно прогуляться по горе Егозе и некоторым другим красивейшим местам города.

– Я начинал фотографировать с телефона. Сейчас купил специальную сферическую головку для штатива, закрепляю на неё фотоаппарат и делаю более качественные снимки, – сказал сайту «КР» Максим Швейкин. – Чтобы сделать виртуальную прогулку по набережной, пришлось выбрать 15 точек. На каждой из них получалось от 36 до 42 фотографий. Затем в специальной программе их склеиваешь и загружаешь на Google.Карты. На одно место уходит приблизительно два часа работы с фотоаппаратом, ещё столько же – на их обработку. Самое интересное, что потом можно совершенно наглядно побывать в любом месте не только Кыштыма, но и в других городах за сотни километров от нас.

В ближайших планах у Максима – сделать панорамную съёмку внутри Сугомакской пещеры. Уже есть договорённость с Кыштымским Народным домом о создании виртуальной экскурсии по нему.

Места, которые удаётся разместить Максиму Швейкину на Google.Картах, пользуются популярностью. Его работы уже набрали более 600 000 просмотров.