Школьники и учителя Кыштыма скорбят вместе с Бесланом

Автор: КР от Вчера, 14:11 Категория: Общество

Все школы Кыштымского городского округа сегодня присоединились к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который неразрывно связан с терактом в Беслане в 2004 году. Во время праздничной по случаю начала учебного года линейки в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Тогда погибло 186 детей и 147 взрослых.

– В целях сплочения детей и педагогов в противодействии терроризму в школах прошли классные часы, конкурсы рисунков на асфальте, выставки, – сообщила сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова.

А в 15 часов на площадках перед универмагом, торговым центром «Радуга» в радиогородке и торговым домом «Домино» в районе Нижнего Кыштыма волонтёры из числа студентов раздадут информационные буклеты и памятки с телефонами служб доверия города.