Школьники и учителя Кыштыма скорбят вместе с Бесланом Автор: КР от Вчера, 14:11 Категория: Общество 0 Все школы Кыштымского городского округа сегодня присоединились к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который неразрывно связан с терактом в Беслане в 2004 году. Во время праздничной по случаю начала учебного года линейки в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Тогда погибло 186 детей и 147 взрослых. – В целях сплочения детей и педагогов в противодействии терроризму в школах прошли классные часы, конкурсы рисунков на асфальте, выставки, – сообщила сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. А в 15 часов на площадках перед универмагом, торговым центром «Радуга» в радиогородке и торговым домом «Домино» в районе Нижнего Кыштыма волонтёры из числа студентов раздадут информационные буклеты и памятки с телефонами служб доверия города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить