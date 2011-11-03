В Кыштыме задержаны жители Миасса, которые поживились продуктами на десятки тысяч рублей Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Общество 0 В Кыштыме задержаны двое жителей Миасса, которые в августе совершили серию краж продуктов питания из магазинов торговой сети «Пятёрочка». – Бдительные жители Кыштыма в одном из магазинов этой торговой сети заметили, как те орудуют, и сообщили об этом администратору. А он в свою очередь обратился в полицию, – рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Задержанные ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по статье 158 – «Кража», которая предусматривает лишение свободы до пяти лет. Они воровали из магазинов колбасу и сыр. Общая сумма ущерба составила 43700 рублей Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Kardan Вчера, 19:58 Группа: Посетители Регистрация: 11.12.2011 Статус: 144 комментария 0 публикаций "Они воровали из магазинов колбасу и сыр. Общая сумма ущерба составила 43700 рублей" Судя по сумме, доворовались до такой степени, что убегая от охранников из магазина, не смогли пролезть во входные двери))) 0 Цитата Radishev Вчера, 12:06 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 255 комментариев 0 публикаций Надеюсь торговая сеть отблагодарила бдительных граждан. 0