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В Кыштыме задержаны жители Миасса, которые поживились продуктами на десятки тысяч рублей

Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Общество

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В Кыштыме задержаны двое жителей Миасса, которые в августе совершили серию краж продуктов питания из магазинов торговой сети «Пятёрочка».

 

– Бдительные жители Кыштыма в одном из магазинов этой торговой сети заметили, как те орудуют, и сообщили об этом администратору. А он в свою очередь обратился в полицию,  – рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Задержанные ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по статье 158 – «Кража», которая предусматривает лишение свободы до пяти лет.

 

Они воровали из магазинов колбасу и сыр. Общая сумма ущерба составила 43700 рублей


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"Они воровали из магазинов колбасу и сыр. Общая сумма ущерба составила 43700 рублей"
 
Судя по сумме, доворовались до такой степени, что убегая от охранников из магазина, не смогли пролезть во входные двери)))
 
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Надеюсь торговая сеть отблагодарила бдительных граждан.
 
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