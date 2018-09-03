Полиция Кыштыма задержала мошенника, объявленного в федеральный розыск Автор: КР от Вчера, 09:39 Категория: Общество 0 В дневное время при патрулировании экипажем ДПС территории Кыштымского городского округа был остановлен автомобиль, которым управлял гражданин 1983 года рождения. При проверке документов полицейские тут же опознали в нём мужчину, объявленного в федеральный розыск. Он был задержан и заключён под стражу. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе полиции, в розыск он был объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе по статье 159 ч.2 «Мошенничество». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить