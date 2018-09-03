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Полиция Кыштыма задержала мошенника, объявленного в федеральный розыск

Автор: КР от Вчера, 09:39 Категория: Общество

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В дневное время при патрулировании экипажем ДПС территории Кыштымского городского округа был остановлен автомобиль, которым управлял гражданин 1983 года рождения.

 

При проверке документов полицейские тут же опознали в нём мужчину, объявленного в федеральный розыск. Он был задержан и заключён под стражу.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе полиции, в розыск он был объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе по статье 159 ч.2 «Мошенничество».


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