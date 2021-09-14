Кыштымцы могут получить пенсию супруга

Вчера, 16:17 Категория: Социальные проекты

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В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, россияне могут претендовать на неё вместо своей. О важных нюансах сообщает Пенсионный фонд России. Перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, в случае если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом.

При этом такой переход не всегда выгоден. В ПФР призвали помнить о двух моментах. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в таком размере, что была у его мужа или жены.

Во-вторых, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты, например за северный или сельский стаж. Кроме того, не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию. При этом работающие овдовевшие пенсионеры не имеют права на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, что гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости, для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.