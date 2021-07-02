Кыштымские волонтеры сшили одежду для пациентов горбольницы

Сегодня, 15:12 Категория: Социальные проекты

171

0

В рамках проекта "Егоза" - швейная мастерская по пошиву одежды в благотворительных целях" школьники-волонтеры подготовили и передали в городскую больницу комплекты одежды для пациентов, а так же футболки для Благотворительного Фонда "Милосердие 74".

Проект реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Волонтеры совместно с представителями фонда передали коробки с комплектами одежды и футболками адресатам. Волонтеры пообщались со старшей медицинской сестрой Поздняковой Ларисой Павловной и директором Благотворительного Фонда "Милосердие 74" Михаилом Кирпичевым.

За время реализации проекта волонтерами-школьниками для пациентов больницы было изготовлено 150 комплектов одежды и 20 футболок для детей БФ "Милосердие 74".