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Кыштымские волонтеры сшили одежду для пациентов горбольницы

Сегодня, 15:12 Категория: Социальные проекты
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В рамках проекта "Егоза" - швейная мастерская по пошиву одежды в благотворительных целях" школьники-волонтеры подготовили и передали в городскую больницу комплекты одежды для пациентов, а так же футболки для Благотворительного Фонда "Милосердие 74".

 

Проект реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

 

Волонтеры совместно с представителями фонда передали коробки с комплектами одежды и футболками адресатам. Волонтеры пообщались  со старшей медицинской сестрой Поздняковой Ларисой Павловной и директором Благотворительного Фонда "Милосердие 74" Михаилом Кирпичевым.

 

За время реализации проекта волонтерами-школьниками для пациентов больницы было изготовлено 150 комплектов одежды и 20 футболок для детей БФ "Милосердие 74".

 

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Теги: кыштым волонтеры фонд Милосердие 74 ЦДЮТТ Кыштым

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