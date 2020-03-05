В Кыштыме студенты помогают пенсионерам по хозяйству

Сегодня, 15:20 Категория: Социальные проекты

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Волонтёры из числа кыштымских студентов помогают одиноким пенсионерам по хозяйству. В частных подворьях они готовы почистить снег и сложить дрова.

В декабре прошлого года студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Андрей Устинов предложил запустить акцию «Снегочист». Ребята начали помогать по дому бывшим преподавателям и сотрудникам колледжа, а потом присоединились к городской волонтёрской акции «Забота». Теперь они помогают пожилым людям, кто в этом нуждается.

На прошлой неделе студенты Андрей Устинов, Эльдар Благов, Данила Никитин и Михаил Шевелев убрали последствия сильного снегопада во дворах у двух жительниц нашего города.

По словам Андрея, оказать посильную помощь несложно. Хозяева домов встречают их радушно.

Заявку на получение помощи по хозяйству можно оставить по телефону в администрации Кыштымского городского округа: 8 (351-51) 4-29-13.

