Юрист, которая поёт

Автор: КР от Сегодня, 20:20 Категория: Социальные проекты

Анелия Галкина привыкла покорять несколько вершин одновременно. Она стоит на защите правовых интересов градообразующего предприятия и добивается успехов в шоу-бизнесе.

Ведущий юрисконсульт Кыштымского машиностроительного объединения на днях выступила в финале профессиональной музыкальной премии «Призвание артист» в Челябинске. Анелия заняла второе место по итогам зрительского голосования.

Песня, которая приносит удачу

В газете «Кыштымский рабочий» не раз публиковалась информация о сценических успехах нашей героини. За её плечами десятки вокальных конкурсов. В прошлом году она стала лауреатом первой степени во всероссийском конкурсе «Бриллианты России», прошедшем в Тюмени. Тогда Анелия исполнила песню «FeelingGood» в категории «Профи». По её словам, эту композицию можно считать счастливой. Певица выступала с ней также на фестивалях в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске. Песня приносит удачу во многом благодаря тому, что она технически сложная для исполнения. Это и позволяет раскрывать вокальные способности.

На прошедшем финале музыкальной премии «Призвание артист» наша землячка снова вышла на сцену с произведением «FeelingGood». С первых нот она влилась в число профессионалов шоу-бизнеса и коммерческого искусства, собравшихся со всего Урала.

– Сейчас на профессиональных конкурсах члены жюри оценивают не только вокальные навыки исполнителя. Им нужно шоу с участием танцоров, барабанщиков и акробатическими номерами. На премии я увидела такой формат выступления и постаралась соответствовать этому уровню, – поделилась Анелия.

Репертуар певицы разнообразен. Ей покоряются как современные хиты, так и сложные музыкальные композиции. Но любимыми направлениями всегда остаются джаз и рок. Это песни Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Фредди Меркьюри, Ольги Кормухиной, Владимира Преснякова и Сергея Трофимова.

Даже самые взыскательные слушатели не оставляют без внимания выступления Анелии Галкиной. Её сила – в красивом и глубоком тембре голоса. Сейчас певица работает над новинками в своём репертуаре. Это будут европейские хиты.

Главный поклонник спал за кулисами

Наша героиня родилась в Кыштыме. Однако родители приняли решение переехать в Сургут. Там будущая артистка и пошла в школу, где проучилась до восьмого класса. В тот период она начала заниматься вокалом. За компанию с подругой девушка однажды пришла на прослушивание в студию в местный Центр досуга и культуры. С песней «Чёрный кот» школьница впервые вышла на сцену.

Старший брат Анелии – Радмир, окончив школу, решил поступать в Кыштымское медицинское училище имени С. Д. Нарбутовских (ныне Кыштымский филиал «Миасского медицинского колледжа»). Тогда семья и приняла решение вернуться в родной город. Девушка продолжила учёбу во второй школе. Одноклассники подсказали ей, что во Дворце культуры «Победа» есть детский театр эстрады «Карат», где она и продолжила познавать азы вокального искусства. По словам певицы, педагог Алёна Юрьевна Сумина с тех пор стала для неё настоящей творческой мамой.

Спустя годы Анелия доверила ей своего сына Мишу. Сейчас ему шесть лет, и мальчик с удовольствием делает первые шаги в вокальном жанре. Кроме того, сама Анелия Галкина выступает в роли наставника для детей, которые занимаются в студии талантов «Мажор». Её также открыла Алёна Сумина.

Стоит отметить, что Мишенька с младенчества – главный поклонник творчества своей мамы. Во время её выступлений он всегда ждал её за кулисами. Порой даже засыпал под песни.

У мальчика, также как и у мамы, день расписан по минутам. Кроме вокала он занимается спортивными бальными танцами, учит английский язык, свободное от занятий время с удовольствием посвящает строительству крепостей из конструктора.

– Я очень много вкладываю в своего ребёнка, много времени стараюсь проводить с ним, – говорит Анелия. – Мне хочется, чтобы сын стал врачом, но, конечно, выбор за ним. Главное, чтобы он реализовался в жизни. Поэтому сейчас я стараюсь дать ему как можно больше возможностей для достижения будущих успехов.

Спустилась с небес на землю

Сама Анелия, как уже говорилось, привыкла покорять несколько вершин одновременно. В 18 лет она прошла кастинг в одну из авиакомпаний нашей страны. Хотела стать стюардессой. Но на пробный рейс так и не попала. В самолёте возникли неполадки. Девушка решила, что это знак свыше и стала искать себя в других отраслях. Сначала поступила на заочное отделение Уральской государственной юридической академии. В это же время переехала в Озёрск и подала документы в профессиональный лицей № 16. Так она стала учиться ещё и очно по специальности «страховой агент». Но на этом её профессиональные устремления не ограничились. Анелия вступила в челябинский педагогический отряд, работала в детском лагере на Черноморском побережье, а по приезду устроилась воспитателем в озёрский детский сад.

Позже она работала юристом в администрации Озёрского городского округа и «Кыштымводоканале». Сегодня Анелия Галкина – ведущий юрисконсульт Кыштымского машиностроительного объединения. Её трудовые будни выходят далеко за пределы узкой специальности. На предприятии Анелия нередко участвует в спортивных и творческих мероприятиях. Без неё не обходятся состязания по стрельбе, дартсу и, конечно, конкурсы художественной самодеятельности.

– По знаку зодиака я – близнецы, наверное, поэтому во мне всегда борются два начала. С одной стороны, мне нравится работать юристом, а с другой – манит карьера певицы. Сколько бы раз я не прекращала заниматься вокалом, всегда возвращалась к творчеству. А с рождением сына моя жизненная сила только удвоилась. Теперь петь и творить мне хочется ещё больше.

Анелия мечтает о собственном доме, в котором она непременно создаст оранжерею, где будут расти и орхидеи. Этот экзотический цветок символизирует очарование и сулит успех. Он непременно пригодится девушке для продолжения её карьеры, как юридической, так и сценической.