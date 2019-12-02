И всё-таки семья на первом месте

Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: Социальные проекты

Супруги Александр и Евгения Живодёровы пришли работать в полицию, чтобы искать преступников, но попутно нашли и любовь.

Они работают следователями в кыштымском отделе полиции. Вместе учились в Челябинском юридическом институте, потом в Краснодарском государственном институте. Но только возвратившись в Кыштым, обратили друг на друга внимание.

Театров нет, придётся идти в полицию

Александр учился в десятой школе, Евгения – в тринадцатой. Их пути не пересекались вплоть до окончания 11 класса, пока выпускники не подали документы в вуз на специальность «юриспруденция». В связи с реформой министерства внутренних дел часть высших учебных заведений по стране закрылась, поэтому кыштымцам пришлось переехать в Краснодар, чтобы окончить учёбу. По словам Александра, он знал, что Евгения его землячка, но при встрече они лишь обменивались приветствиями. Общие темы для разговора появились только спустя несколько лет в отделении полиции, когда молодые следователи вернулись в родной город работать.

– Никогда не сомневался, что Саша станет следователем, – рассказывает друг детства Сергей Климов. – С детства рассудительный, у него аналитический склад ума и навык просчитывать ход дела.

Но самого Александра как раз одолевали сомнения в выборе профессии. В школьные годы он занимался в образцовом театральном коллективе «Вдохновение» Дома детского творчества у педагога Елены Викторовны Баланцовой. Саша был уверен в своём желании связать дальнейшую судьбу с родным городом, поэтому рассудил так: театров в Кыштыме нет, будет трудно найти работу. И решил последовать примеру двоюродного брата, который служил на ту пору в милиции.

Евгения же, наоборот, сполна воплотила детскую мечту: стала следователем. Хотя признаётся, что её ожидания от профессии несколько отличались от реального положения дел.

Годы жизни на Кубани запомнились кыштымцам тёплым климатом и ласковым морем. Несмотря на это, будущие следователи хотели вернуться на малую родину, поближе к родным и друзьям.

– Я жила и училась в Краснодаре три года и могу сказать спасибо судьбе за это великолепное время, – поделилась Евгения. – Мне очень нравилось в декабре ходить в кожаной куртке при 15 или даже 20 градусах тепла. Краснодар яркий и красивый город, но сама жизнь в мегаполисе меня тяготила: пробки, толпы людей. Всё-таки жить и работать комфортнее в Кыштыме, а отдыхать на юге.

За преступниками летает по всей России

Евгения Живодёрова занимается расследованием преступлений общеуголовной направленности: кражи, грабежи, мошенничества, растраты, связанные с незаконным получением кредита. Её супруг Александр – старший следователь. За год он направляет в суд около 20 уголовных дел.

– Я специализируюсь на расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, среди подозреваемых есть даже несовершеннолетние. Порой приходилось летать за преступниками в СанктПетербург, Таганрог и в город Ковров Владимирской области, – рассказывает следователь.

Задержанных доводилось доставлять закованными в наручники на самолётах обычных авиарейсов. Ни разу не приходилось сталкиваться с сопротивлением.

Встречались в практике следователя ложные уголовные дела. Житель Кыштыма с друзьями спустил всю зарплату на выпивку и очень боялся гнева жены. Он не придумал ничего лучше, как заявить, что его ограбили и избили в подъезде. Только путём кропотливого поиска улик и опроса свидетелей удалось вывести обманщика на чистую воду.

В мечтах – поехать в Китай

Недавно супруги Живодёровы отметили кожаную свадьбу – трёхлетие семейной жизни. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Марию.

Глава семьи уверен, что не нужно смешивать семейную жизнь и работу, хотя Евгения за ужином иногда норовит обсудить очередное уголовное дело. При этом на первом месте у обоих, разумеется, семья. Молодая жена и мама любит готовить для своих родных солянку, борщ, куриную отбивную в панировочных сухарях и блины, обязательно тоненькие и румяные, как любит муж.

В мечтах у семьи – поехать в Китай, чтобы увидеть Великую Китайскую стену. В родном городе супруги с дочерью любят гулять по набережной около Народного дома. По их мнению, в Кыштыме не будет лишним развлекательный комплекс – с бильярдом, боулингом, кафе и батутами, куда после работы можно будет прийти всей семьёй и насладиться вечером в кругу семьи и добрых знакомых.