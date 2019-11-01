Не теряя вкус к жизни

Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: Социальные проекты

Фото из личного архива

Сёстры Алёна и Анастасия Уфимцевы ещё недавно жили в разных странах, а сейчас практически неразлучны. Вернувшись вместе в Кыштым, они решились придать монотонной здешней жизни новый вкус.

Речь идёт об их общем бизнесе, который девушки построили без гроша в кармане. Пришлось занять у знакомых 50 тысяч рублей. На эти деньги сняли квартиру, купили электрогриль, скутер и поехали развозить собственноручно приготовленные бургеры. Так начиналась история первой бургерной в нашем городе «UF KITCHEN».

По стопам родителей – на деревообработку

Со стороны улицы во всю стену их заведения красуется надпись «Не теряй вкус к жизни». Это кредо однажды поспособствовало поиску новых альтернатив, когда сёстры оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Помогает оно и теперь в воплощении новых нестандартных идей.

Прежде происходящие в их жизни события шли своим чередом. Родители Дмитрий Михайлович и Светлана Анатольевна познакомились в Приморье. Там же родилась Алёна, а вскоре семья переехала в Кыштым, так как папа родом отсюда. Здесь на свет появилась Анастасия. Сёстры окончили школу № 3 и уехали в Екатеринбург получать высшее образование. По словам девушек, со временем этот город стал для них таким же любимым, как и родной Кыштым.

Сейчас их мама живёт и работает в Приморском крае в местной поликлинике, папа – дальнобойщик. После школы Алёна поступила в Уральский лесотехнический университет на инженера деревообработки, так как родители учились в подобном колледже, когда познакомились.

– Подумала, что у меня предрасположенность к этой профессии на генном уровне, – рассказывает Алёна. – С детства я пропадала с отцом на пилораме. При этом у меня был красный диплом хореографического отделения Кыштымской детской школы искусств. Кроме того, я пять лет танцевала в театре танца «Пульсар». Не удивительно, что сначала планировала поступать в Челябинский институт культуры.

Во время студенческой жизни в Екатеринбурге Алёна продолжала заниматься танцами, играла в КВН и подрабатывала официанткой в кофейне. Через полгода её повысили до должности менеджера. С тех пор она набиралась опыта и принимала непосредственное участие в открытии новых заведений общественного питания.

– Оттачивала навыки по управлению, бухгалтерии и сервису, – говорит Алёна. – Большой опыт получила у своего наставника Алексея Гресько. Мы открывали новую кофейню, потом закрывали, набив шишки.

Полученные знания как никогда пригодились по возвращении в Кыштым.

Нашла в Индии подходящую вакансию

Анастасия на два года младше сестры. С третьего класса занималась в детско-юношеской спортивной школе. За десять лет тренировок завоевала много медалей и кубков по лыжным гонкам, в 14 лет имела первый взрослый разряд. Разумеется, была уверена, что свяжет судьбу со спортом, но на пути возникла история. Изучение событий прошлого так увлекло старшеклассницу, что после школы она поступила на исторический факультет Уральского федерального университета.

Во время учёбы Настя, как и сестра, подрабатывала официанткой и много времени проводила в библиотеке, навёрстывая знания, упущенные в школе из-за спортивных тренировок. К третьему курсу студентка освоила английский и французский языки. Получила колоссальный опыт, работая на проекте от министерства культуры Свердловской области. В перспективе маячила учёба во Франции, но ударил кризис 2014 года. Денег, которые выделил университет, не хватило на образование за границей. Однако Настя наверстала поездки за рубеж. После получения высшего образования она поехала работать в индийский штат Гоа. Через интернет нашла вакансию в туристической фирме, заключила контракт на шесть месяцев, а в результате осталась на два года. За это время исколесила Индию, жила на Шри-Ланке и в Камбодже.

– Английский язык я доучивала за границей, – сказала Анастасия Уфимцева. – Знания, которые преподают в наших школах и университете, это одно, а когда попадаешь в среду – это совершенно другое. По-настоящему говорить по-английски я стала только через полгода среди людей, не понимающих по-русски.

В Камбодже девушка познакомилась с волонтёрами из Америки. Они вместе окунулись в колорит азиатской страны.

– Самые большие впечатления я получила от посещения большого храмового комплекса Ангкор-Ват в городе Сиемреапе. Кстати, именно там снимался голливудский фильм «Лара Крофт: расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли.

До сих пор Настя предпочитает изучать страны самостоятельно, а не путешествовать по туристическим путёвкам. В этом она видит определённый лоск. Покупает билеты, снимает жильё и берёт напрокат скутер.

Заняли свободную нишу в бизнесе

– В 2017 году мне позвонила Алёна и сказала: «Приезжай!» – вспоминает младшая сестра. – Тот год был тяжёлым для нашей семьи. Об этом мы бы не хотели говорить: хуже не бывало. Тогда пришло время вернуться на малую родину. У всех бывает период, когда кардинально пересматриваешь свою жизнь. Либо двигаешься дальше по накатанной дорожке, либо меняешь всё. Нам удался второй вариант.

Анастасия свернула работу в Индии, Алёна – в Екатеринбурге. Сёстры приехали в Кыштым. Ситуация сложилась так, что у них абсолютно не было денег. Более того, жить им было негде. На месяц их приютили в Екатеринбурге старые друзья. Из личных вещей у сестёр был только ноутбук. Возвращаться на работу наёмными сотрудниками они не хотели. После двухнедельного мозгового штурма решили открыть в Кыштыме заведение по приготовлению бургеров и хорошего, вкусного кофе. На тот момент эти ниши в городском бизнесе были свободны.

– Мы заняли 50 тысяч рублей, так как в карманах было совсем пусто, – поделилась Алёна. – Сняли квартиру в Кыштыме, купили гриль и скутер для доставки товаров. Наш друг Алексей Сидоров как раз открыл доставку роллов и предложил нам уголок на своей кухне. Я готовила бургеры, Настя развозила их на скутере. Большую роль в дальнейшей работе сыграли положительные отзывы гостей. Не знаю, как бы у нас получилось что-то без их добрых слов.

В то первое «бургерное» лето сёстрам улыбнулась ещё одна удача. Знакомый предложил вложить деньги в их проект. Они сняли небольшое помещение на улице Ленина, своими руками сделали ремонт.

– Для нас было важно вывести сервис в городе на более высокий уровень. Готовить бургеры учились с нуля, – говорит Алёна. – Много времени ушло на то, чтобы добиться приготовления именно той булочки, которую мы хотели. До сих пор большое внимание уделяем кропотливому обучению нашей команды и стараемся постоянно придумывать что-то новое для гостей.

Шведы зашли и остались на месяц

В «UF KITCHEN» часто заглядывают иногородние – жители Озёрска, Челябинска и Екатеринбурга.

– В этом году у нас целый месяц зависали шведы, – поделилась Анастасия. – Они приехали по работе в Карабаш и случайно зашли к нам. Мы были счастливы пообщаться на английском языке. Они заходили в бургерную каждый день, перед отъездом мы даже обменялись подарками.

За пределами «UF KITCHEN» сёстры Уфимцевы не остаются в стороне от городской жизни. При их содействии положено начало стритболу в Кыштыме. Так называют уличный баскетбол. На первую игру съехались 28 команд со всей Челябинской области.

Настя играет за сборную нашего города, Алёна пишет музыку и великолепно поёт. Сёстры мечтают создать креативный кластер. Сейчас это модное направление развивается в Москве и Санкт-Петербурге. На базе старых заводов или предприятий, которые уже не функционируют, собираются творческие люди и генерируют совершенно разные процессы. Это может быть общепит, магазин, зал для просмотра фильмов или концертов. Девушки в поиске тех, кто загорится этой же идеей. А о возникающих сомнениях Алёне и Насте известно главное – если нужны новые результаты, следует решиться на поступки, которые не приходилось делать раньше.

Надпись на фасаде бургерной – пожелание сестёр всем жителям города.