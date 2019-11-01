Счастье рождается в семье

Автор: КР от Вчера, 18:08 Категория: Социальные проекты

Алексей и Олеся Мысляевы с детьми Ярославом, Эвелиной и Агатой

Под руководством Олеси Мысляевой в нашем городе создаётся библиотека семейного чтения.

Она располагается с торца пятиэтажки на улице Красной Звезды, 105. Многие годы книжный фонд небольшой библиотеки № 3 был исключительно детским. Но с недавних пор здесь преображается всё – от обстановки до появления семейной развлекательной программы.

Полгода преподавала бесплатно

Олеся Ивановна призналась, что много времени уделяет работе, но не представляет своей жизни без семьи. К нашей беседе присоединились её муж Алексей и трое детей – Ярослав, Эвелина и Агата. Ни на шаг от хозяев не отходил и пёс Кубик.

Семья Мысляевых живёт вдали от шума и городской суеты в доме на улице Победы. Вокруг – живописный сосновый бор. Именно там во время прогулки они и рассказали о своей жизни. Четырёхлетняя малышка Агатушка, как называют её родители, сразу разоткровенничалась: «Когда я вырасту, хочу стать такой же, как моя мамочка!»

Олеся Синицына после окончания десятой школы поступила в Челябинский государственный педагогический университет на специальность «учитель истории и английского языка».

Проучившись полгода на очном отделении, наша героиня перевелась на заочную форму обучения и вернулась работать в родной город. Сначала, конечно, хотела остаться в Челябинске, но передумала. Решила, что учителя нужны и в Кыштыме.

Олеся Ивановна устроилась в четвёртую школу и полгода вела факультатив по английскому языку на общественных началах. Только со следующего учебного года её приняли в штат в качестве учителя. Спустя некоторое время она продолжила работать педагогом в девятой школе посёлка Слюдорудника.

В библиотеке появится зона комфорта

Профессия учителя требовала большой отдачи сил. А после рождения Ярослава и Эвелины Олеся Мысляева хотела больше времени посвящать родным детям. Тогда и было принято решение о смене работы. Молодого специалиста приняли в центральную детскую библиотеку имени К. И. Чуковского. Вскоре семейное счастье в её жизни приобрело ещё больший масштаб. В должности библиотекаря Олеся Ивановна ушла в третий декретный отпуск. Родилась Агата.

Когда младшая дочка подросла, многодетной маме сделали деловое предложение – стать заведующей детской библиотекой № 3. Параллельно с новой должностью она нашла время получить второе высшее образование в Челябинской государственной академии культуры и искусств по специальности «библиотечно-информационная деятельность».

С прошлого года прежде неприметное помещение с детскими книгами приобрело абсолютно новые формы. Входная группа теперь заметна издалека: она разукрашена во все цвета радуги. А главное – здесь рады не только жителям близлежащей округи, но и читателям из других районов города.

– Скоро мы объединимся с библиотекой № 9, которая пока находится на улице Карла Либкнехта, 139. У нас будет интересно читателям всех возрастов: детям, их родителям, бабушкам и дедушкам, – сказала нашей газете Олеся Ивановна. – Появится клуб по интересам для мамочек, продолжим работать с кукольным театром. В зале информации и досуга мы планируем оборудовать зону комфорта. Скорее всего, изменится график, чтобы посетителям было удобнее приходить к нам после работы.

О командировке мужа узнала по телевизору

Муж Алексей – настоящая опора для своей жены и, что очень важно, единомышленник. Творческие идеи Олеси он помогает воплощать в жизнь. Например, вместе они благоустраивали входную группу библиотеки, вместе делали ширму для кукольного театра.

А познакомились они в районе кыштымского вокзала. Олеся стояла на остановке, когда мимо проехал молодой человек. Это был Алексей. Он заметил девушку и, чтобы взглянуть на неё ещё раз, вернулся и предложил подвезти. На одном из свиданий новый знакомый подарил ей бордовую розу, которая стала символом зародившихся чувств. Олеся засушила цветок и до сих пор бережно хранит его. Свадьба влюблённых состоялась 12 лет назад в день города Кыштыма.

Ещё в детстве Алексей переехал с родителями в наш город из Карабаша. Окончил вторую школу, получил профессию автомеханика в озёрском политехническом лицее № 30. Срочную службу проходил в Голицынском пограничном институте Федеральной службы безопасности Российской Федерации. После службы работал на Кыштымском медеэлектролитном заводе.

– Было время, когда я по контракту перевозил гуманитарную помощь жителям Украины, – рассказал Алексей Мысляев. – Меня отправили в командировку в Луганскую и Донецкую области. На тот момент мы с Олесей ждали младшую дочь Агату. Чтобы не волновать жену, сообщил ей, что еду в Ростовскую область. Правда раскрылась в пути. На пересечении границы я попал в кадр федерального телеканала. Меня показали крупным планом – так Олеся узнала о моей командировке.

Супруги несколько раз порывались переехать из Кыштыма. Сначала их семья, в которой уже появилось двое детей, намеревалась жить в Снежногорске Мурманской области. Надеялись получить там жильё. К счастью, по федеральной программе им удалость получить земельный участок под строительство на улице Победы в нашем городе. Глава семейства построил дом своими руками, но вскоре супругов стали манить тёплые края Крыма. Однако налаженный быт и перспективы в родном городе взяли верх над идеей с переездом. В то время Алексей как раз собрался получать высшее образование.

Сейчас он работает инспектором в исправительной колонии № 10. Кроме того, занимается пчеловодством, к чему приучает и сына

Полководцы и художники – дело семейное

В свободное время родители и дети Мысляевы проводят с книгами. Глава семьи увлекается военной литературой, изучает биографии полководцев, историю войн и сражений. Олеся вспоминает, как в детстве ей запали в душу книги Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберге» и «Рони – дочь разбойника». Уже во взрослой жизни неизгладимое впечатление произвело произведение Гелены Мнишек «Прокажённая».

– В нашей семье книги принято не только читать, но и обсуждать, – отметила Олеся Мысляева. – Раньше я любила писать картины, особенно пейзажи. Но дефицит времени теперь позволяет только созерцать их. Люблю творчество художников Константина Васильева, Михаила Врубеля и Леонардо да Винчи.

Молодого руководителя библиотеки волнует, что современные средства коммуникации и повальное увлечение социальными сетями отнимают у детей и взрослых желание познавать мир через книги. Поэтому наша героиня настойчиво взялась за создание библиотеки как популярного места встречи для горожан.