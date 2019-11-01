Какой педагог, такие и ученики

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Социальные проекты

Екатерина Бессонова обучает девочек восточным танцам и организовала в нашем городе мастер-класс по игре на арабских барабанах.

Её воспитанницы становятся победителями конкурсов различного уровня. А сама Екатерина Викторовна удостоилась главной награды международного конкурса «На просторах Невы».

Зажигала под Таркана

Когда Катя Саломатова (это её девичья фамилия) училась в первой школе, она очень хотела стать дизайнером. Потому и поступила после одиннадцатого класса в кыштымский филиал Южно-Уральского государственного университета на специальность «инженер-технолог лёгкой промышленности».

Заведующая кафедрой Елена Николаевна Гузынина, как только зашла в кабинет, сразу объявила, что будет для первокурсников «второй мамой». Так оно и случилось. А ещё в студенческие годы Катя подружилась с Еленой Киселёвой, и они по сей день лучшие подруги.

Но ещё во время учебы в школе Екатерина с увлечением занималась аэробикой у Светланы Валентиновны Назаровой, что потом пригодилось ей во взрослой жизни. В 2005 году они вместе поехали в Челябинск на фитнес-конференцию. На неё тогда собрались призёры различных направлений ки-бо, степаэробики из Португалии, Италии, Испании и других стран. Наши землячки оттачивали своё мастерство почти сутки. Домой приехали уставшие, но довольные. Светлана Назарова познакомила свою ученицу ещё и с фитнес-беллидансом. Так Екатерина научилась основам восточного танца под известные песни турецкого певца Таркана.

Вот откуда тянутся ниточки к тому, чем она сейчас занимается. А перед этим Екатерина закончила курсы предпринимателей, организованные службой занятостью, и открыла собственную студию «Навэра». Параллельно устроилась работать педагогом в Дом детского творчества. Студия просуществовала шесть лет. Екатерина Викторовна объясняет своё решение закрыть её тем, что захотелось уделять больше внимания детям, собственным и ученицам. Одним из её направлений в работе была детская йога. Чтобы преподавать её, она прошла специальные курсы.

Восхитили жюри в городе на Неве

В Доме детского творчества Екатерина Бессонова работает десятый год. Нынешний танцевальный сезон станет для неё юбилейным, и по такому случаю состоится необычайно интересный концерт.

Екатерина признаётся, что очень любит учиться. Дополнительную переподготовку на педагога-хореографа она получила в Московской академии профессиональных компетенций в режиме онлайн. Но больше всего интересного и полезного она узнаёт на мастер-классах в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Сочи. Сейчас, как правило, они проходят на каждом крупном фестивале.

Для 40 своих воспитанников Екатерина Бессонова организовала мастер-класс. На него был приглашён таблист из Челябинска Евгений Стрельников. Он и познакомил школьниц с арабским барабаном. Сначала разбирали базовые ритмы, а потом сыграли общую связку. Позже Евгений принял участие в отчётном концерте коллектива «Навэра».

На сцене Дворца культуры «Победа» девочки импровизировали под только что рождающуюся мелодию барабанов.

В марте прошлого года Екатерина Бессонова удостоилась награды Гран-при педагога на международном конкурсе «На просторах Невы», который проходил в Санкт-Петербурге. Её воспитанницы тоже получили заслуженное призвание: Виктория Некрасова стала дипломантом первой степени, а Даша Бабушкина – третьей. Отличились и групповые номера: «Заливский праздник. Танец волос» был награжден дипломом первой степени, а за танец «Сила огня» девочкам присвоили звание лауреата второй степени.

Устроили танцы прямо на улице

Костюмы участницы придумывают вместе с руководителем. Вот где реализовались школьная мечта Кати Саломатовой и её первый вузовский диплом. По словам Екатерины, «их музыка рисует, слушаешь её, и сразу рождается образ». Несмотря на то, что костюмы обходятся недёшево (к примеру, на сольный номер стоимость варьируется от 10 тысяч рублей), родители всегда находят на них деньги. Это значит, что дорожат увлечением своих детей.

– Стараемся процесс создания костюма разбить на несколько этапов, чтобы родителям было проще выкроить деньги, – рассказывает Екатерина Викторовна. – Стразы на костюм пришиваем самостоятельно, это позволяет сэкономить. В разработке костюма и в процессе его создания мне, конечно же, пригодилось первое образование. А вот, к примеру, Даша Бабушкина шьёт наряды для своих выступлений вместе с мамой.

Не понаслышке, а на своём опыте знаю, что в работе с детьми каждый день нужно быть готовым к тому, что обстоятельства могут измениться и придётся подстраиваться под ситуацию.

– Однажды мы с девочками отправились на фестиваль в Екатеринбург на старом ПАЗике, – с улыбкой вспоминает Екатерина. – Нам нужно было приехать к восьми утра, поэтому мы отправились из Кыштыма очень рано. Чтобы сэкономить время, я красила девочек прямо в автобусе, который всё время подпрыгивал на извилистой дороге. Просто водитель поехал по другой дороге, поэтому мы заблудились. На сцену мы буквально вылетели, но, несмотря на форс-мажор, выступили достойно.

В Каменске-Уральском воспитанницы Екатерины Бессоновой после тяжёлого конкурсного дня тем не менее устроили импровизированный концерт прямо на улице. А позднее сделали из коротких видеороликов своего выступления целый клип.

У Екатерины Викторовны очень благодарные ученики. В кабинете есть картина, подаренная ей уже взрослыми танцовщицами. При входе сразу бросается в глаза костюм изумрудного цвета с позолотой. Его подарила своему учителю танцев швея Олеся Усынина. Подарок пришёлся кстати – в нём Екатерина блистала в номере «Лесная школа», где как раз исполняла роль учителя.

Во время нашей беседы в класс вошла одна из её воспитанниц, Аня Астахова. В «Навэре» она занимается уже шесть лет и планирует свою жизнь связать с танцами.

– Екатерина Викторовна очень добрый и отзывчивый педагог. Она даже помогала девочкам выполнить домашние задания по физике и математике, – поделилась со мной Анна.

Всей семьёй болеют за «Трактор»

Со своим будущим мужем Екатерина познакомилась в кыштымском филиале ЮУрГУ – после получения диплома она какоето время там работала. Однажды Алексей Бессонов зашёл к другу и увидел «девушку своей мечты». Он потом признался, что тогда она покорила его роскошной косой. Точно такая же была у его мамы.

Сейчас семейная пара воспитывает двух дочерей – 12-летнюю Арину и пятилетнюю Дарью. Обе девочки очень любят петь, поэтому занимаются в Доме детского творчества в студии «Серебряный колокольчик» у педагога Юлии Михайловны Сырейщиковой.

Семья Бессоновых любит ездить на матчи челябинского хоккейного клуба «Трактор». Все как один – заядлые болельщики. Сидя на трибуне, даже маленькая Даша подбадривает своего любимого игрока: «Давай, мазила!»

Екатерина – настоящая русская красавица, и ей ни к чему в повседневной жизни пользоваться декоративной косметикой. И, признаться, меня несколько удивило, что она любит слушать русский рок и даже была на концерте популярных групп «Алисы» и «Кипелова».

Екатерина, кстати, по сей день чувствует себя юной и бесшабашной. Порой, как и многим из нас, ей хочется оказаться в детстве. Совсем недавно она нашла дома книгу «Лето с капитаном Грантом», подаренную ей подругой в 1997 году. Следом за ней эту книгу прочитала и дочь Арина.

За годы, пролетевшие уже во взрослой жизни, многое произошло и изменилось. Но неизменными остались её любовь и преданность родному городу, который предоставил ей возможность профессиональной самореализации, свёл с любимым человеком и подарил счастье материнства.

МНЕНИЕ:

Алёна КОСОЛАПОВА, выпускница коллектива «Навэра», Санкт-Петербург:

Катя Викторовна или мама Катя – так зовут её почти все ученицы. Она действительно как вторая мама, помогает во всём. Я помню те дни и вечера перед концертами, когда Катя Викторовна помогала нам шить костюмы, а потом поддерживала в самые волнующие моменты перед выходом на сцену. Это один из важных моих учителей жизни – звучит пафосно, но так и есть. За четыре года в коллективе «Навэра» я обрела понимание, что даже если что-то кажется тебе невозможным, может получиться при должном упорстве. Я обрела хороших друзей и поддержку, которой иногда так не хватает нам, девочкам. Да, определённо, мама Катя и все занимающиеся в её коллективе навсегда останутся семьёй.