Путешествие на Аляску

Автор: КР от Сегодня, 16:37 Категория: Социальные проекты

Кристина Крылова и её ученица – Евгения Карелина,

занявшая первое место в муниципальном конкурсе «В мире английской поэзии».

Кристина Крылова, проведя студенческие годы за океаном, вернулась в родные края. Она преподаёт английский язык в школе № 8 в посёлке Тайгинка.

В детстве она мечтала быть детективом, как любимый герой – англичанин Шерлок Холмс из произведений Артура Конан Дойля. Сыщиком Кристина не стала, но английский освоила в совершенстве и даже жила в Америке.

До нефтяного порта – сутки в самолёте

Окончив школу, наша героиня поступила на факультет иностранных языков Челябинского государственного педагогического университета. Вскоре студентов пригласили принять участие в международной программе «Work and Travel», то есть отправиться за границу работать и путешествовать. Оформление документов и покупка авиабилетов стоили очень дорого, но родители Ольга и Александр Севастьяновы поддержали дочь и решили вопрос с оплатой. После окончания третьего курса Кристина отправилась в Соединённые Штаты Америки.

Спустя сутки, проведённые в самолётах с тремя пересадками, она вместе с однокурсницами прибыла на Аляску в небольшой городок Валдиз на берегу Тихого океана. Это нефтяной порт, где большинство жителей занимается ловлей рыбы.

Кристина вспоминает, как даже зажмурилась от красоты удивительной американской природы. Рядом находился живописный национальный парк Денали и горная вершина МакКинли – высочайшая на североамериканском континенте.

Нашу землячку впечатлили и сами американцы. Они оказались очень приветливыми, постоянно улыбались и спрашивали: «Как дела?» Кроме того, многих интересовало, правда ли, что в нашей стране по улицам ходят медведи.

Российскую гостью в свою очередь поразило большое количество полных людей в США, которых возят в инвалидных колясках. Из-за лишнего веса они не могут передвигаться самостоятельно.

Рыбалка в Тихом океане осталась незабываемой

Поездка за океан была для Кристины не только путешествием и знакомством с другой культурой, но и возможностью заработать. Она устроилась горничной в гостинице и официанткой в ресторане. Работать приходилось по 16 часов в сутки и практически без выходных. Питание и проживание для студентов были бесплатными.

К слову, быть официантами в США довольно прибыльно за счёт чаевых. Более щедрые суммы оставляют американцы, а вот русские клиенты менее расточительны. В ресторанах и кафе подрабатывают люди разных профессий. Например, коллегой Кристины была 55-летняя женщина, которая днём работала секретарём в офисе, а вечером трудилась в ресторане.

– Основные блюда в меню были приготовлены из рыбы и морепродуктов. Королевский краб – самое дорогое, что предлагали гостям. Высоко ценится и рыба палтус. Порой тушки достигают в длину двух метров, но икру американцы выбрасывают. А однажды мы даже ездили на ночную рыбалку в нерест. Рыба буквально выпрыгивала из воды. Лосось, запечённый на гриле, пришёлся мне по вкусу, – рассказывает Кристина Крылова.

Но ещё более впечатляющей стала девятичасовая экскурсия на лайнере в открытом океане. На пути встретился остров моржей и гренландский кит. Его огромный хвост взмыл над гладью воды.

Перед возращением в Россию студентка успела побывать в штате Флорида, а год спустя посетила ещё и Калифорнию. В городе Орландо Кристине удалось исполнить детскую мечту, которой грезят миллионы людей по всему миру – побывать в Диснейленде. На память об этом остались часы с изображением всемирно известного персонажа мультфильмов Микки-Маусом.

Чувства, проверенные Америкой

После первой поездки в США Кристина перевелась в ЮжноУральский государственный университет на специальность «связи с общественностью» и дополнительно получила квалификацию переводчика. На следующий год она снова отправилась в Америку. Всё это время на Родине её ждал будущий муж Павел.

Она познакомились в Кыштыме, когда Кристине было 16 лет. Их любовь пережила долгие разлуки и расстояния. Сначала девушка два года ждала Павла из армии. А потом ему пришлось ждать Кристину из далёкой Америки. Сотовые телефоны в то время не были ещё обязательным атрибутом каждого россиянина. Поэтому связь с малой родиной девушка поддерживала по электронной почте или звонила по таксофону в перерывах между работой.

После окончания университета, будучи замужем за Павлом, наша героиня жила и работала в Челябинске специалистом по связям с общественностью. Вскоре у Крыловых появилась дочь Варвара.

Однажды на семейном совете супруги решили вернуться в Кыштым, пока ребёнок ещё не пошёл в школу. Во многом этому способствовали родители, которые скучали по внучке и хотели с ней видеться чаще. К тому же Кристина находилась в декретном отпуске, а организация, в штате которой она работала, реорганизовывалась.

В нашем городе Крыловы обосновались, устроились на работу и вскоре поняли, что возвращаться в мегаполис не хотят.

Их шестилетняя дочь Варвара занимается бальными танцами на базе первой школы. Павел работает главным технологом на Кыштымском электромеханическом заводе. Кристина совмещает должности учителя английского языка и завуча по учебно-воспитательной работе в восьмой школе в посёлке Тайгинка. Вернувшись в Кыштым, она хотела найти работу, связанную именно с иностранным языком. Вакансия в школе оказалась подходящей для этого.

Одним из самых ярких воспоминаний за пятилетнюю педагогическую практику Кристина Крылова считает поездку со школьниками из Кыштыма в Белоруссию по местам боевой славы.

Кроме того, педагог вместе со своей подругой – специалистом отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Русский кварц» Марией Сажиной в прошлом году провела встречу учеников восьмой школы с японцем Мацумото-сан. Он долгое время жил в Америке и владеет разговорным английским языком, поэтому дети получили незаменимый практический опыт общения с иностранцем.

Кристине хотелось доказать школьникам, что английский язык может им пригодиться даже в маленьком посёлке. После этой встречи она заметила, что ученики стали гораздо увереннее в себе и своих знаниях.

В завершении нашей беседы педагог поделилась, что мечтает побывать в Австралии и Канаде. А полюбившуюся Аляску она хотела бы видеть частью России. Мечты грандиозные, но для того они и существуют, чтобы сбываться!