Общение дорогого стоит Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Социальные проекты 0 Лингвист-переводчик Мария Сажина создала для своих земляков при центральной городской библиотеке клуб английского языка. Общения на английском ей хватает и на работе – она специалист отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Русский кварц». На это предприятие нередко приезжают иностранцы, по большей части – японцы. На разведку к американцам Ещё когда Маша ходила в детский сад, мама одного из мальчиков преподавала её группе азы английского языка. А когда стала учиться в первой школе, начала заниматься в колледже английского языка. Дальше – больше: стала принимать участие в городских и областных олимпиадах. – Первый раз мне знания английского языка пригодились именно в школьные годы. Тогда в санаторий «Дальняя Дача» приехали на отдых подростки и их руководители из Соединённых Штатов Америки, – рассказывает Мария Сажина. – Об этом я узнала от мамы своей подруги Кристины. Вместе мы отправились «на разведку», чтобы проверить свои знания. На территории санатория на лавочке сидела женщина. Мы сразу поняли, что она иностранка, поэтому завязали с ней разговор. Оказалось, что перед нами учитель естественных дисциплин, очень начитанная и образованная женщина, да к тому же бывалая путешественница. Мы долго говорили с ней даже о политике, о ситуации в стране. У учительницы была очень чистая и понятная речь, но когда она познакомила нас со своими воспитанниками, разговаривать с ними оказалось тяжелее. Мария нередко практиковалась в разговорном английском во время прогулок с подругой – Кристиной Крыловой. Девушки пересказывали свои новости друг другу на международном языке и при этом ловили на себе изумлённые взгляды прохожих. С японцами – лучше на японском С выбором будущей профессии никаких затруднений у Марии не возникало – после школы она поступила в челябинский филиал университета Российской академии образования на отделение по подготовке лингвистов-переводчиков. Конечно, с её знанием иностранного языка никакого труда не составляло поступить в любой вуз, причём на очное отделение. Но Мария приняла решение остаться в Кыштыме, поэтому училась заочно. Сессии в университете ей давались легко, несмотря даже на то, что некоторые дисциплины велись только на английском языке. Труднее давались лишь высшая математика и юриспруденция. После получения диплома Мария шесть лет работала репетитором. Ей нравилось давать углублённые знания на индивидуальных занятиях, а не целому классу. Так бы, может, и дальше занималась репетиторством, но знакомые подсказали, что на предприятии «Русский кварц» требуется переводчик. Собеседование на английском языке девушка прошла успешно. Да и подготовилась она к нему основательно: перевела на сайте предприятия всю имеющуюся на нём информацию. «Русский кварц» посещают коллеги из Японии. Но не все японцы отлично владеют английским языком, а тем более русским. Многие умеют лишь читать и писать на нём, но плохо владеют устной речью. Чтобы лучше понять представителей Страны восходящего солнца, Мария заказала специализированный курс по изучению японского языка. Пока она овладела только его основами, но одновременно начала штудировать ещё и испанский. Особое почтение к старшим – Японцы очень удивляют меня своим отношением к людям. У них совсем другая философия. Они с глубоким почтением и уважением относятся как к тем, кто старше их, так и к тем, кто находится выше их по карьерной лестнице. Японцы обязательно пропустят их вперёд, обязательно придержат дверь. Представители этой нации не приветствуют, чтобы руководителем была женщина, но вслух своего неприятия никогда показывать не будут. В Японии в основном работают мужчины, женщины занимаются воспитанием детей и домашним хозяйством. Но к нам на предприятие приезжали и женщины. Ещё Марию Сажину удивила одна особенность японцев: они носят обувь на несколько размеров больше, из-за чего их походка становится как бы шаркающей. Для женщин придумали даже специальные резиночки, чтобы обувь на каблуке не слетала с ноги. Объясняется это тем, что такая обувь позволяет её быстро снять, и кроме того, за счёт циркуляции воздуха туфли проветриваются, вследствие чего нога меньше потеет. А швейцарцев манят Уральские горы Без хорошего знания английского сегодня многие испытывают трудности в реальной жизни. Но это точно не Мария Сажина. К примеру, с творчеством ирландского писателя Оскара Уайльда она первоначально знакомилась на русском языке, но затем решила прочесть его произведения в оригинале. Да и в Россию с развитием внутреннего туризма зачастили иностранцы. Они охотно посещают национальный парк «Таганай» в Златоустовском округе, где Мария и познакомилась со швейцарцами и французами. Вот так – состоятельные российские туристы стремятся в швейцарские Альпы, а те путешествуют по глубинке России. – А в прошлом году мы ездили в Екатеринбург как раз в то время, когда там проходил чемпионат мира по футболу – играли команды Мексики и Германии. Мексиканцы одинаково хорошо пели как свои национальные песни, так и «Калинку-малинку». Иностранцев было очень много, и со всеми было интересно общаться, – говорит Мария. Уже шесть лет подряд она катается по заснеженным горным склонам на сноуборде. Свою жизнь теперь молодая женщина не представляет без активного отдыха: походов и сплавов. По словам нашей землячки, самым сложным ей показался поход первой категории – от Карабаша до Златоуста. С тяжёлыми рюкзаками за плечами туристы наматывали в день до 25 километров. Зато после прохождения дистанции вся группа получила значки «Турист России» и соответствующие удостоверения. Мечтает свозить дочь в Диснейленд Любовь к своей малой родине Мария прививает и гостям из Японии. Когда она водила их на гору Сугомак, те, оглядев с вершины красивые окрестности Кыштыма, признались, что их природа очень похожа на нашу. Они постоянно восклицали: «Сугой! Сугой!», что в переводе означает «прекрасно». Чтобы иностранцы ещё больше прониклись русской культурой, Мария рассказывала им легенды на вершине горы, а после спуска угощала ароматным чаем с вареньем из сосновых шишек. – Считаю, что у Кыштыма есть неплохое туристическое будущее, так как в моём родном городе есть не только культурные, но и природные достопримечательности, – говорит Мария Сажина. По инициативе Марии в нашем городе был открыт клуб английского языка на базе центральной городской библио- теки имени Б. Е. Швейкина. Это отнюдь не курсы по обучению, там кыштымцы собираются для общения. А ещё Мария Сажина, как и многие молодые, очень хочет, чтобы в нашем городе появился скейтпарк. Это будет отличное место для сбора и общения молодёжи. Сейчас она увлекается жанровой фотографией, в частности съемкой экстремальных видов спорта: скейтбординг, bmx, сноубординг. У Марии подрастает 12-летняя дочь Виктория, и тоже с разносторонними интересами. Она занимается танцами в детской школе искусств, рисует в студии «Ренессанс». Кроме этого, девочка увлекается туризмом, состоит в отряде разведчиц при станции юных туристов «Странник». Как и мама, Вика имеет склонность к языкам и интересуется иностранной культурой. И Мария мечтает свозить её в Диснейленд. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить