Общение дорогого стоит

Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Социальные проекты

Лингвист-переводчик Мария Сажина создала для своих земляков при центральной городской библиотеке клуб английского языка. Общения на английском ей хватает и на работе – она специалист отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Русский кварц». На это предпри­ятие нередко приезжают иностранцы, по большей части – японцы.

На разведку к американцам

Ещё когда Маша ходила в детский сад, мама одного из мальчиков пре­подавала её группе азы английского языка. А когда стала учиться в пер­вой школе, начала заниматься в кол­ледже английского языка. Дальше – больше: стала принимать участие в го­родских и областных олимпиадах.

– Первый раз мне знания английско­го языка пригодились именно в школь­ные годы. Тогда в санаторий «Дальняя Дача» приехали на отдых подростки и их руководители из Соединённых Шта­тов Америки, – рассказывает Мария Сажина. – Об этом я узнала от мамы своей подруги Кристины. Вместе мы отправились «на разведку», чтобы про­верить свои знания. На территории санатория на лавочке сидела женщина. Мы сразу поняли, что она иностран­ка, поэтому завязали с ней разговор. Оказалось, что перед нами учитель естественных дисциплин, очень начи­танная и образованная женщина, да к тому же бывалая путешественница. Мы долго говорили с ней даже о политике, о ситуации в стране. У учительницы была очень чистая и понятная речь, но когда она познакомила нас со своими воспитанниками, разговаривать с ними оказалось тяжелее.

Мария нередко практиковалась в раз­говорном английском во время прогу­лок с подругой – Кристиной Крыловой. Девушки пересказывали свои новости друг другу на международном языке и при этом ловили на себе изумлённые взгляды прохожих.

С японцами – лучше на японском

С выбором будущей профессии никаких затруднений у Марии не возникало – после школы она поступила в челябин­ский филиал университета Российской академии образования на отделение по подготовке лингвистов-переводчиков.

Конечно, с её знанием иностранного языка никакого труда не составляло по­ступить в любой вуз, причём на очное отделение. Но Мария приняла решение остаться в Кыштыме, поэтому училась заочно. Сессии в университете ей да­вались легко, несмотря даже на то, что некоторые дисциплины велись только на английском языке. Труднее давались лишь высшая математика и юриспру­денция.

После получения диплома Мария шесть лет работала репетитором. Ей нравилось давать углублённые знания на индивидуальных занятиях, а не це­лому классу. Так бы, может, и дальше занималась репетиторством, но знако­мые подсказали, что на предприятии «Русский кварц» требуется переводчик. Собеседование на английском языке де­вушка прошла успешно. Да и подготови­лась она к нему основательно: перевела на сайте предприятия всю имеющуюся на нём информацию.

«Русский кварц» посещают коллеги из Японии. Но не все японцы отлично владеют английским языком, а тем более русским. Многие умеют лишь читать и писать на нём, но плохо владеют устной речью. Чтобы лучше понять предста­вителей Страны восходящего солнца, Мария заказала специализированный курс по изучению японского языка. По­ка она овладела только его основами, но одновременно начала штудировать ещё и испанский.

Особое почтение к старшим

– Японцы очень удивляют меня своим отношением к людям. У них совсем дру­гая философия. Они с глубоким почте­нием и уважением относятся как к тем, кто старше их, так и к тем, кто находится выше их по карьерной лестнице. Японцы обязательно пропустят их вперёд, обяза­тельно придержат дверь. Представители этой нации не приветствуют, чтобы ру­ководителем была женщина, но вслух своего неприятия никогда показывать не будут. В Японии в основном работают мужчины, женщины занимаются воспи­танием детей и домашним хозяйством. Но к нам на предприятие приезжали и женщины.

Ещё Марию Сажину удивила одна особенность японцев: они носят обувь на несколько размеров больше, из-за чего их походка становится как бы шар­кающей. Для женщин придумали даже специальные резиночки, чтобы обувь на каблуке не слетала с ноги. Объясняется это тем, что такая обувь позволяет её быстро снять, и кроме того, за счёт цир­куляции воздуха туфли проветриваются, вследствие чего нога меньше потеет.

А швейцарцев манят Уральские горы

Без хорошего знания английского се­годня многие испытывают трудности в реальной жизни. Но это точно не Мария Сажина. К примеру, с творчеством ир­ландского писателя Оскара Уайльда она первоначально знакомилась на русском языке, но затем решила прочесть его произведения в оригинале. Да и в Рос­сию с развитием внутреннего туризма зачастили иностранцы. Они охотно по­сещают национальный парк «Таганай» в Златоустовском округе, где Мария и познакомилась со швейцарцами и французами. Вот так – состоятельные российские туристы стремятся в швей­царские Альпы, а те путешествуют по глубинке России.

– А в прошлом году мы ездили в Ека­теринбург как раз в то время, когда там проходил чемпионат мира по футболу – играли команды Мексики и Германии. Мексиканцы одинаково хорошо пели как свои национальные песни, так и «Калинку-малинку». Иностранцев было очень много, и со всеми было интересно общаться, – говорит Мария.

Уже шесть лет подряд она катается по заснеженным горным склонам на сноуборде. Свою жизнь теперь молодая женщина не представляет без активного отдыха: походов и сплавов. По словам нашей землячки, самым сложным ей показался поход первой категории – от Карабаша до Златоуста. С тяжёлыми рюкзаками за плечами туристы наматы­вали в день до 25 километров. Зато по­сле прохождения дистанции вся группа получила значки «Турист России» и со­ответствующие удостоверения.

Мечтает свозить дочь в Диснейленд

Любовь к своей малой родине Мария прививает и гостям из Японии. Когда она водила их на гору Сугомак, те, огля­дев с вершины красивые окрестности Кыштыма, признались, что их природа очень похожа на нашу. Они постоянно восклицали: «Сугой! Сугой!», что в пере­воде означает «прекрасно». Чтобы ино­странцы ещё больше прониклись рус­ской культурой, Мария рассказывала им легенды на вершине горы, а после спуска угощала ароматным чаем с вареньем из сосновых шишек.

– Считаю, что у Кыштыма есть не­плохое туристическое будущее, так как в моём родном городе есть не только куль­турные, но и природные достопримеча­тельности, – говорит Мария Сажина.

По инициативе Марии в нашем горо­де был открыт клуб английского языка на базе центральной городской библио- теки имени Б. Е. Швейкина. Это отнюдь не курсы по обучению, там кыштымцы собираются для общения.

А ещё Мария Сажина, как и многие молодые, очень хочет, чтобы в нашем городе появился скейтпарк. Это будет отличное место для сбора и общения мо­лодёжи. Сейчас она увлекается жанро­вой фотографией, в частности съемкой экстремальных видов спорта: скейтбор­динг, bmx, сноубординг.

У Марии подрастает 12-летняя дочь Виктория, и тоже с разносторонними интересами. Она занимается танцами в детской школе искусств, рисует в сту­дии «Ренессанс». Кроме этого, девочка увлекается туризмом, состоит в отряде разведчиц при станции юных туристов «Странник». Как и мама, Вика имеет склонность к языкам и интересуется иностранной культурой. И Мария меч­тает свозить её в Диснейленд.