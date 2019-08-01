Изобретать – так в родном городе Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Социальные проекты +1 Сразу после преддипломной практики Артём Карпов получил приглашение в научно-исследовательский институт технической физики. Предложение, прямо скажем, заманчивое. Но, отработав в том институте инженером-исследователем три года, молодой человек вернулся в родной город Кыштым. Работать в институте нравилось Читателям «Кыштымского рабочего» Артём Карпов уже знаком. Наша газета вкратце рассказывала о нём как об изобретателе водоплавающего экскаватора. Кстати, на прошлой неделе он стал ещё и героем новостной программы федерального канала «Россия 1» по той же теме. Но в сегодняшней публикации речь пойдёт не только об этом. …Артёма с детства привлекала техника, неудивительно, что его любимыми школьными предметами стали физика и математика. Его отец, староста храма Рождества Христова Юрий Карпов, долгое время занимался ремонтом автомобилей. Эти навыки Юрий Борисович передал и сыну. После первого курса факультета электрооборудования летательных аппаратов Челябинского гос- университета Артём всё лето потратил на то, чтобы отремонтировать свой первый автомобиль, совершенно «убитую» девятку. Тогда же в нём стала проявляться предпринимательская жилка. И эту первую свою машину, и ещё несколько он потом ремонтировал, приводил в порядок и продавал. В студенческие годы ему больше всего нравились практические занятия, когда приходилось трудиться над созданием электрических схем. Кстати, это тоже, наверное, от отца, который закончил энергетический факультет Южно-Уральского государственного университета. После преддипломной практики подающего большие надежды студента пригласили по окончании университета трудоустроиться во Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики, расположенный в городе Снежинске. Артём проработал три года инженером-исследователем, и всё ему нравилось, но со временем стало скучно. Он понял, что не хочет больше заниматься научной работой. Проводить испытания аккумуляторных батарей он больше не хотел. Вот что расскала его бывшая коллега Вера Кетова: – «Артём довольно быстро стал толковым работником. Любознательный и изобретательный, с некоторой долей риска, он подавал очень большие надежды. Возрастная часть нашей группы не могла нарадоваться – достойная смена. И, конечно, мы были сильно огорчены, когда Артём решил уехать в родной Кыштым. Уже позже к нам пришло осознание, что он правильно сделал. Ему пришлось бы очень нелегко оставаться зажатым в рабочих рамках института. А мы до сих пор с ним поддерживаем отношения, радуемся его успехам и вспоминаем добрым словом». Зачем люди бросают в воду шины? Вернувшись в родной город, молодой человек воплотил в жизнь свой первый проект – водоплавающий экскаватор. К основе японского экскаватора он приварил панель, на которой разместил корзину для сбора мусора. Очисткой водоёмов на территории Кыштымского округа Артём занимается вместе с Михаилом Витомсковым и братом Дмитрием. Словно пароход, эта тяжёлая техника бороздит просторы озёр. А если надо пришвартоваться к берегу, вместо канатов водитель, или, вернее сказать, капитан, использует ковш. Им гораздо удобнее цепляться за землю. Поднятый со дна озера ил используется как удобрение для растений. На создание одного образца такой техники, которая приносит двойную пользу, у Артёма ушло два года. Говорит, первые модели тонули. Грузоподъёмность была практически нулевая. Плавучесть экскаватора удалось повысить благодаря установке дополнительных понтонов и больших гребных колёс. Сейчас у нашего героя три единицы плавучих экскаваторов. Но он уже работает над новым проектом по очистке водоёмов, каким именно, хранит в секрете. Сказал лишь, что оно будет сводиться к идее поверхностной очистки водоёмов. На том озере или речке, где уже проведена уборка, останется собрать мусор лишь с верхнего слоя воды. Генеральная очистка в этом случае не понадобится. Чаще всего плавучие экскаваторы востребованы частными домовладельцами. Но в разные годы вместе с напарниками Артём Карпов очищал прибрежные зоны озёр, в частности, побережье городского пруда возле Народного дома. – С каждым годом экологическая ситуация в нашем округе становится всё хуже, падает уровень воды в прудах и озёрах, сокрушается Артём. – Из воды мы вытаскиваем старые автомобильные шины, полиэтиленовый мусор. Меня удивляет: зачем кидать это в воду, когда можно выбросить в мусорный контейнер или увезти на свалку? Руку и сердце предложил на острове Как и полагается примерному семьянину, Артём самостоятельно строит дом на берегу Плёсо. Он уже представляет, как здесь поселится его любимая семья: жена Анастасия и дочка Машенька. Познакомились будущие супруги в окрестностях Кыштыма, на горно-лыжном курорте «Егоза». Анастасия – любительница лыж, а её избранник – сноуборда. – Мы объездили все ближайшие горно-лыжные курорты, и через три месяца Артём сделал мне предложение руки и сердца, – рассказывает Анастасия. – Причём довольно оригинально. Вместе мы доплыли на лодке до острова на озере Тёмное. Артём там навёл порядок и приготовил ужин. А потом прозвучали те заветные слова… Свадьбу праздновали в семейном кругу. И хотя Настя отхватила кусок каравая больше, чем её избранник, «бразды правления» сполна отдала мужу. По её словам, Артём – это олицетворение идеального мужчины. Ему нравится проводить время с женой и двухлетней дочерью Машенькой. У малышки есть необычное увлечение – она любит рыбачить. Совсем недавно она поймала приличного размера окуня, которого по достоинству оценил кот по кличке Бублик. Супруги Карповы вместе с дочерью стараются быть в гуще всех интересных событий, происходящих в Кыштыме. Это и День города, и фестиваль «Русский хоровод», и детский сабантуй… И, разумеется, они не могли пропустить премьерный показ фильма «Куда течёт море» с нашими землячками-актрисами в главных ролях Ингой Оболдиной и Екатериной Морозовой. Было очень приятно видеть пейзажи родного города в кинокартине, зрителями которой станут миллионы. Артём и Анастасия надеются, что Кыштыме всё-таки восстановят из забытья усадьбу Демидова и благоустроят набережную речки Кыштымки. А ещё они очень хотят видеть родной город всегда чистым и ухоженным. Но для этого каждый житель должен заботиться о нём как о собственном доме. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить