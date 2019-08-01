Изобретать – так в родном городе

Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Социальные проекты

Сразу после преддипломной практики Артём Карпов получил приглашение в научно-исследовательский институт технической физики. Предложение, прямо скажем, заман­чивое. Но, отработав в том институте инженером-исследователем три года, молодой человек вернулся в родной город Кыштым.

Работать в институте нравилось

Читателям «Кыштымского рабочего» Артём Карпов уже знаком. Наша газета вкратце рассказывала о нём как об изо­бретателе водоплавающего экскаватора. Кстати, на прошлой неделе он стал ещё и героем новостной программы феде­рального канала «Россия 1» по той же теме. Но в сегодняшней публикации речь пойдёт не только об этом.

…Артёма с детства привлекала тех­ника, неудивительно, что его любимыми школьными предметами стали физика и математика. Его отец, староста хра­ма Рождества Христова Юрий Карпов, долгое время занимался ремонтом авто­мобилей. Эти навыки Юрий Борисович передал и сыну. После первого курса факультета электрооборудования лета­тельных аппаратов Челябинского гос- университета Артём всё лето потратил на то, чтобы отремонтировать свой пер­вый автомобиль, совершенно «убитую» девятку. Тогда же в нём стала проявлять­ся предпринимательская жилка. И эту первую свою машину, и ещё несколько он потом ремонтировал, приводил в по­рядок и продавал.

В студенческие годы ему больше все­го нравились практические занятия, когда приходилось трудиться над созда­нием электрических схем. Кстати, это то­же, наверное, от отца, который закончил энергетический факультет Южно-Ураль­ского государственного университета.

После преддипломной практики по­дающего большие надежды студента пригласили по окончании университе­та трудоустроиться во Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики, расположенный в городе Снежинске. Артём проработал три года инженером-исследователем, и всё ему нравилось, но со временем стало скучно. Он понял, что не хочет больше заниматься научной работой. Проводить испытания аккумуляторных батарей он больше не хотел.

Вот что расскала его бывшая коллега Вера Кетова: – «Артём довольно быстро стал толковым работником. Любозна­тельный и изобретательный, с неко­торой долей риска, он подавал очень большие надежды. Возрастная часть нашей группы не могла нарадоваться – достойная смена. И, конечно, мы были сильно огорчены, когда Артём решил уехать в родной Кыштым. Уже позже к нам пришло осознание, что он пра­вильно сделал. Ему пришлось бы очень нелегко оставаться зажатым в рабочих рамках института. А мы до сих пор с ним поддерживаем отношения, радуемся его успехам и вспоминаем добрым словом».

Зачем люди бросают в воду шины?

Вернувшись в родной город, молодой человек воплотил в жизнь свой первый проект – водоплавающий экскаватор. К основе японского экскаватора он при­варил панель, на которой разместил корзину для сбора мусора. Очисткой водоёмов на территории Кыштымско­го округа Артём занимается вместе с Михаилом Витомсковым и братом Дмитрием.

Словно пароход, эта тяжёлая тех­ника бороздит просторы озёр. А если надо пришвартоваться к берегу, вместо канатов водитель, или, вернее сказать, капитан, использует ковш. Им гораздо удобнее цепляться за землю. Поднятый со дна озера ил используется как удобре­ние для растений.

На создание одного образца такой техники, которая приносит двойную пользу, у Артёма ушло два года. Говорит, первые модели тонули. Грузоподъём­ность была практически нулевая. Пла­вучесть экскаватора удалось повысить благодаря установке дополнительных понтонов и больших гребных колёс. Сейчас у нашего героя три единицы плавучих экскаваторов. Но он уже ра­ботает над новым проектом по очистке водоёмов, каким именно, хранит в се­крете. Сказал лишь, что оно будет сво­диться к идее поверхностной очистки водоёмов. На том озере или речке, где уже проведена уборка, останется со­брать мусор лишь с верхнего слоя воды. Генеральная очистка в этом случае не понадобится.

Чаще всего плавучие экскаваторы востребованы частными домовладель­цами. Но в разные годы вместе с напар­никами Артём Карпов очищал прибреж­ные зоны озёр, в частности, побережье городского пруда возле Народного дома.

– С каждым годом экологическая си­туация в нашем округе становится всё хуже, падает уровень воды в прудах и озёрах, сокрушается Артём. – Из воды мы вытаскиваем старые автомобильные шины, полиэтиленовый мусор. Меня удивляет: зачем кидать это в воду, когда можно выбросить в мусорный контейнер или увезти на свалку?

Руку и сердце предложил на острове

Как и полагается примерному семьяни­ну, Артём самостоятельно строит дом на берегу Плёсо. Он уже представляет, как здесь поселится его любимая семья: жена Анастасия и дочка Машенька.

Познакомились будущие супруги в окрестностях Кыштыма, на горно-лыжном курорте «Егоза». Анастасия – любитель­ница лыж, а её избранник – сноуборда.

– Мы объездили все ближайшие гор­но-лыжные курорты, и через три месяца Артём сделал мне предложение руки и сердца, – рассказывает Анастасия. – Причём довольно оригинально. Вместе мы доплыли на лодке до острова на озе­ре Тёмное. Артём там навёл порядок и приготовил ужин. А потом прозвучали те заветные слова…

Свадьбу праздновали в семейном кругу. И хотя Настя отхватила кусок ка­равая больше, чем её избранник, «браз­ды правления» сполна отдала мужу. По её словам, Артём – это олицетворе­ние идеального мужчины. Ему нравится проводить время с женой и двухлетней дочерью Машенькой. У малышки есть необычное увлечение – она любит ры­бачить. Совсем недавно она поймала приличного размера окуня, которого по достоинству оценил кот по кличке Бублик.

Супруги Карповы вместе с дочерью стараются быть в гуще всех интересных событий, происходящих в Кыштыме. Это и День города, и фестиваль «Рус­ский хоровод», и детский сабантуй… И, разумеется, они не могли пропустить премьерный показ фильма «Куда течёт море» с нашими землячками-актрисами в главных ролях Ингой Оболдиной и Екатериной Морозовой. Было очень при­ятно видеть пейзажи родного города в кинокартине, зрителями которой станут миллионы.

Артём и Анастасия надеются, что Кыштыме всё-таки восстановят из за­бытья усадьбу Демидова и благоустроят набережную речки Кыштымки. А ещё они очень хотят видеть родной город всегда чистым и ухоженным. Но для это­го каждый житель должен заботиться о нём как о собственном доме.